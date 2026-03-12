Χατ τρικ απέναντι στον Γκουαρδιόλα: Καν’ το κι εσύ!

Η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε μεγάλη νίκη το βράδυ της Τετάρτης επί της Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» με το 3-0 να δίνει μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στους Μαδριλένους