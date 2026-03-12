Χατ τρικ απέναντι στον Γκουαρδιόλα: Καν’ το κι εσύ!
Η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε μεγάλη νίκη το βράδυ της Τετάρτης επί της Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» με το 3-0 να δίνει μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στους Μαδριλένους

Φυσικά το σκορ διαμορφώθηκε εξ ολοκλήρου από έναν παίκτη, τον Φεντερίκο Βαλβέρδε, ο οποίος μέσα σε 22 λεπτά πέτυχε χατ τρικ, σε μια ονειρική βραδιά για τον ίδιο.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα παραδέχθηκε μετά το ματς ότι η ομάδα του δεν έχει πολλές πιθανότητες πρόκρισης στο Μάντσεστερ, με το χατ τρικ εις βάρος του να μην είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.

Συγκεκριμένα ο Βαλβέρδε έγινε ο έβδομος παίκτης σε μια ιδιαίτερη λίστα ποδοσφαιριστών που πετυχαίνουν χατ τρικ απέναντι στον Καταλανό τεχικό.

Από την παρακάτω λίστα, ιδιαίτερη μνεία αξίζει ο Τζέιμι Βάρντι ο οποίος το έχει πετύχει δύο φορές παρακαλώ, πάντα με τη φανέλα της Λέστερ, το 2016 και το 2020, και τις δύο φορές απέναντι στη Σίτι.

Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr

