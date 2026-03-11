Ζανγκ Ζιγού: Η 17χρονη Κινέζα που καρφώνει χωρίς να πηδήξει, δείτε βίντεο
SPORTS
Ζανγκ Ζιγού Κίνα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ

Ζανγκ Ζιγού: Η 17χρονη Κινέζα που καρφώνει χωρίς να πηδήξει, δείτε βίντεο

Ο θηλυκός Γιάο Μινγκ είναι μόλις 17 ετών, είναι 2,20 και τα σωματικά της προσόντα τρομάζουν ακόμα και όποιον άνδρα προσπαθήσει να την μαρκάρει

Ζανγκ Ζιγού: Η 17χρονη Κινέζα που καρφώνει χωρίς να πηδήξει, δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Όταν μιλάμε για Ασιάτες, το πρώτο πράγμα που αναφέρουμε δεν είναι σίγουρα το ύψος, καθώς δεν φημίζονται για αυτό. 

Όμως ο θεός έδωσε στην Ζανγκ Ζιγού ένα απίστευτο χάρισμα το οποίο το εκμεταλλεύεται και με το παραπάνω. 

Το παραπάνω κορίτσι είναι αθλήτρια του μπάσκετ που αγωνίζεται στη Σάντονγκ Σιξ Σταρς στο κινεζικό πρωτάθλημα και έχει ύψος 2,20 όντας μόλις 17 χρονών. 

Ένα βίντεο που ανάρτησε η FIBA στο επίσημο προφίλ της στο Instagram δείχνει την Ζανγκ να κάνει διατάσεις πριν από αγώνα και το χέρι της να φτάνει το στεφάνι χωρίς καν να σηκώσει ελαφρώς τα πόδια της. 

Μάλιστα το ματς της Κίνας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κ18 η 17χρονη πέτυχε buzzer beater με τεράστια ευκολία δίνοντας την νίκη στην ομάδα της. 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIBA Basketball (@fiba)

Κλείσιμο
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης