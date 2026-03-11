Ζανγκ Ζιγού: Η 17χρονη Κινέζα που καρφώνει χωρίς να πηδήξει, δείτε βίντεο
Ο θηλυκός Γιάο Μινγκ είναι μόλις 17 ετών, είναι 2,20 και τα σωματικά της προσόντα τρομάζουν ακόμα και όποιον άνδρα προσπαθήσει να την μαρκάρει
Όταν μιλάμε για Ασιάτες, το πρώτο πράγμα που αναφέρουμε δεν είναι σίγουρα το ύψος, καθώς δεν φημίζονται για αυτό.
Όμως ο θεός έδωσε στην Ζανγκ Ζιγού ένα απίστευτο χάρισμα το οποίο το εκμεταλλεύεται και με το παραπάνω.
Το παραπάνω κορίτσι είναι αθλήτρια του μπάσκετ που αγωνίζεται στη Σάντονγκ Σιξ Σταρς στο κινεζικό πρωτάθλημα και έχει ύψος 2,20 όντας μόλις 17 χρονών.
Ένα βίντεο που ανάρτησε η FIBA στο επίσημο προφίλ της στο Instagram δείχνει την Ζανγκ να κάνει διατάσεις πριν από αγώνα και το χέρι της να φτάνει το στεφάνι χωρίς καν να σηκώσει ελαφρώς τα πόδια της.
Μάλιστα το ματς της Κίνας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κ18 η 17χρονη πέτυχε buzzer beater με τεράστια ευκολία δίνοντας την νίκη στην ομάδα της.
