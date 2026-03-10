Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Marca: «Ο ΠΑΟΚ και άλλες πέντε ομάδες θέλουν μόνιμη θέση στη Euroleague»
Marca: «Ο ΠΑΟΚ και άλλες πέντε ομάδες θέλουν μόνιμη θέση στη Euroleague»
Η ισπανική εφημερίδα αποκάλυψε και το μεγάλο ποσό που θα πρέπει να πληρώσουν για να μπουν το οποίο κυμαίνεται από 40 μέχρι 75 εκατομμύρια ευρώ
Λίγες ημέρες μετά την αλλαγή σκυτάλης στη EuroLeague, η ισπανική «MARCA» αποκάλυψε ότι τουλάχιστον έξι ομάδες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη διοργάνωση τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλάνου επέκτασης και μετατροπής της λίγκας σε σύστημα franchises.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η JB Capital Markets αξιολογεί την αξία των αδειών που έχουν σήμερα οι μέτοχοι της EuroLeague, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 50 και 200 εκατομμυρίων ευρώ.
Το ποσό αυτό αναμένεται να πολλαπλασιαστεί όταν η διοργάνωση ολοκληρώσει τη μετάβαση από τις παραδοσιακές άδειες στα νέα franchises, δημιουργώντας μεγαλύτερη οικονομική αξία για τους ιδιοκτήτες.
Οι ομάδες που ενδιαφέρονται κι ο ΠΑΟΚ του Μυστακίδη
Μεταξύ των ομάδων που έχουν δείξει ενδιαφέρον να μπουν στο κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι η Βαλένθια, η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Ντουμπάι και ο ΠΑΟΚ.
Για να γίνουν μόνιμα μέλη, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν ποσό μεταξύ 40 και 75 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στη νέα δομή.
Αντίθετα, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της EuroLeague, που διαθέτουν ήδη συμβόλαιο, δεν θα χρειαστεί να καταβάλουν επιπλέον χρηματικά ποσά κατά τη μετατροπή σε franchises.
Η διαδικασία αυτή αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα όλων των οργανισμών, παρέχοντας ταυτόχρονα χρηματοδότηση για ανακαινίσεις γηπέδων και ενίσχυση των υποδομών τους.
Στόχος της EuroLeague είναι μέσα στην επόμενη τριετία, να επεκτείνει τη διοργάνωση έως τις 24 ομάδες, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η JB Capital Markets αξιολογεί την αξία των αδειών που έχουν σήμερα οι μέτοχοι της EuroLeague, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 50 και 200 εκατομμυρίων ευρώ.
Το ποσό αυτό αναμένεται να πολλαπλασιαστεί όταν η διοργάνωση ολοκληρώσει τη μετάβαση από τις παραδοσιακές άδειες στα νέα franchises, δημιουργώντας μεγαλύτερη οικονομική αξία για τους ιδιοκτήτες.
Οι ομάδες που ενδιαφέρονται κι ο ΠΑΟΚ του Μυστακίδη
Μεταξύ των ομάδων που έχουν δείξει ενδιαφέρον να μπουν στο κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι η Βαλένθια, η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Ντουμπάι και ο ΠΑΟΚ.
Για να γίνουν μόνιμα μέλη, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν ποσό μεταξύ 40 και 75 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στη νέα δομή.
Αντίθετα, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της EuroLeague, που διαθέτουν ήδη συμβόλαιο, δεν θα χρειαστεί να καταβάλουν επιπλέον χρηματικά ποσά κατά τη μετατροπή σε franchises.
Η διαδικασία αυτή αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα όλων των οργανισμών, παρέχοντας ταυτόχρονα χρηματοδότηση για ανακαινίσεις γηπέδων και ενίσχυση των υποδομών τους.
Στόχος της EuroLeague είναι μέσα στην επόμενη τριετία, να επεκτείνει τη διοργάνωση έως τις 24 ομάδες, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα