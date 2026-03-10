Marca: «Ο ΠΑΟΚ και άλλες πέντε ομάδες θέλουν μόνιμη θέση στη Euroleague»

Η ισπανική εφημερίδα αποκάλυψε και το μεγάλο ποσό που θα πρέπει να πληρώσουν για να μπουν το οποίο κυμαίνεται από 40 μέχρι 75 εκατομμύρια ευρώ