Δολοφονικό τάκλιν σε αγώνα στο Εκουαδόρ: Έσπασε το πόδι 22χρονου επιθετικού, δείτε βίντεο
SPORTS
Εκουαδόρ τάκλιν Κάταγμα

Δολοφονικό τάκλιν σε αγώνα στο Εκουαδόρ: Έσπασε το πόδι 22χρονου επιθετικού, δείτε βίντεο

Ο Πιερ Αρόγιο Βερνάζα της Ιντεπιέντε ντελ Βάλε υπέστη κάταγμα κνήμης και περόνης από το μαρκάρισμα που δέχθηκε

Δολοφονικό τάκλιν σε αγώνα στο Εκουαδόρ: Έσπασε το πόδι 22χρονου επιθετικού, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τάκλιν από αυτά που μπορούν να τερματίσουν την καριέρα ποδοσφαιριστή δέχθηκε ο 22χρονος Ζαν Πιερ Αρόγιο Βερνάζα της Ιντεπιέντε ντελ Βάλε σε αγώνα στο Εκουαδόρ.

Δράστης του χτυπήματος ήταν ο Μπράιαν Νέγκρο της Μουσούζ Ρούνα, ο οποίος για να σταματήσει την εφόρμηση του 22χρονου, του έσπασε το πόδι.

Το αντιαθλητικό μαρκάρισμα καταγράφηκε από την κάμερα με τον 22χρονο να σφαδάζει από τον πόνο μετά το μαρκάρισμα που του προκάλεσε κάταγμα κνήμης και περόνης.



Μετά το μαρκάρισμα που έφερε κόκκινη κάρτα στον Νέγκρο, συμπαίκτες του Αρόγιο Βερνάζα μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και ξέσπασαν επεισόδια

Ο Νέγκρο, πάντως, σε δηλώσεις του μετά το ματς ζήτησε συγγνώμη από τον αντίπαλό του: «ήταν ένα ατυχές μαρκάρισμα. Στην αρχή δεν αντιλήφθηκα τη σοβαρότητα του τραυματισμού αλλά όταν με απέβαλε ο διαιτητής συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Νιώθω απαίσια και σαν άνθρωπος και σαν ποδοσφαιριστής. Του εύχομαι καλή και γρήγορη ανάρρωση και είμαι στη διάθεση της οικογένειάς του για ό,τι χρειαστεί».
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης