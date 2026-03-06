Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Euroleague: «Τρένο» η Φενέρ στην κορυφή, νίκες 4άδας για Βαλένθια, Ρεάλ, ήττα η Μπαρτσελόνα, δείτε βίντεο
Euroleague: «Τρένο» η Φενέρ στην κορυφή, νίκες 4άδας για Βαλένθια, Ρεάλ, ήττα η Μπαρτσελόνα, δείτε βίντεο
Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν 88-70 της Μονακό, ενώ η 2η Βαλένθια νίκησε με 91-87 την Ζάλγκιρις και η 3η Ρεάλ με 92-84 τη Βίρτους - Βλέπει play off η Αρμάνι μετά από φινάλε... θρίλερ, 87-84 τη Μπαρτσελόνα
Η regular season της EuroLeague έχει μπει στην τελική ευθεία, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 30ής αγωνιστικής (6/3, 21:15). Στο μεταξύ, η πρωτοπόρος Φενέρμπαχτσε διεύρυνε το νικηφόρο σερί της στο 9-0, μετά το 88-70 επί της Μονακό, ενώ η Βαλένθια εδραιώθηκε στην πρώτη τετράδα της κατάταξης, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 91-87. Την 19η νίκη της στην EuroLeague βρήκε η Ρεάλ που επικράτησε της Βίρτους με 92-84 στη Μαδρίτη και ανέβηκε στην 3η θέση. Λίγο έλειψε να γίνει η ανατροπή της χρονιάς στο Μιλάνο καθώς η Αρμάνι βρέθηκε στο +27 απέναντι στην Μπαρτσελόνα αλλά στο τέλος κινδύνεψε και τελικώς νίκησε με 87-84.
Η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρώπης επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στην κανονική σεζόν της Euroleague. Η Φενερμπαχτσέ, με την 9η διαδοχική νίκη της, επικράτησε 88-70 της Μονακό και βρίσκεται στην κορυφή με 22-7 μετά από 30 αγωνιστικές. Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη παραμένει σε τροχιά πρόκρισης (16-14) όμως κινδυνεύει άμεσα πλέον από τη Ντουμπάι.
Οι πρωταθλητές Ευρώπης πήραν από την αρχή τα ηνία του αγώνα και με τον Χόρτον Τάκερ σε μεγάλη βραδιά έχτισαν σταδιακά διαφορά, που τους επέτρεψε να διαχειρίζονται άνετα το ματς. Έφτασαν μέχρι και στο +16 (64-48 στο 29΄) και επικράτησε με το τελικό 88-70 που ήταν και η μέγιστη τιμή της διαφοράς. Ο Χόρτον-Τάκερ ολοκλήρωσε το ματς με 28π., 8ρ. , ενώ 14π. είχε ο Κόλσον. Για τη Μονακό ο Μάικ Τζέιμς ήταν εκπληκτικός με 14π., 6ρ., 8ασ., αλλά δεν είχε συμπαράσταση.
H Φενέρ ξεκίνησε την υπεράσπιση του τίτλου της με 3-5 στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές. Από το Νοέμβριο και μέχρι σήμερα έχει 19-2 και οδεύει ασταμάτητη προς το Final Four της Αθήνας.
Τα δεκάλεπτα: 20-15, 44-36, 66-52, 88-70
Η Ρεάλ εξαργύρωσε την επιθετική πολυφωνία και πανηγύρισε στη Μαδρίτη την τρίτη διαδοχική νίκη της στη Euroleague, με την οποία βελτίωσε σε 19-11 το ρεκόρ της, απολαμβάνοντας πλέον τη μοναξιά της στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Οι Ισπανοί επικράτησαν με 92-84 της Βίρτους Μπολόνια, για την 30ή αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους, που συνεχίζουν να βλέπουν με τα... κιάλια τη δεκάδα, στη 17η ήττα τους.
Φενέρμπαχτσε-Μονακό 88-70
Η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρώπης επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στην κανονική σεζόν της Euroleague. Η Φενερμπαχτσέ, με την 9η διαδοχική νίκη της, επικράτησε 88-70 της Μονακό και βρίσκεται στην κορυφή με 22-7 μετά από 30 αγωνιστικές. Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη παραμένει σε τροχιά πρόκρισης (16-14) όμως κινδυνεύει άμεσα πλέον από τη Ντουμπάι.
Οι πρωταθλητές Ευρώπης πήραν από την αρχή τα ηνία του αγώνα και με τον Χόρτον Τάκερ σε μεγάλη βραδιά έχτισαν σταδιακά διαφορά, που τους επέτρεψε να διαχειρίζονται άνετα το ματς. Έφτασαν μέχρι και στο +16 (64-48 στο 29΄) και επικράτησε με το τελικό 88-70 που ήταν και η μέγιστη τιμή της διαφοράς. Ο Χόρτον-Τάκερ ολοκλήρωσε το ματς με 28π., 8ρ. , ενώ 14π. είχε ο Κόλσον. Για τη Μονακό ο Μάικ Τζέιμς ήταν εκπληκτικός με 14π., 6ρ., 8ασ., αλλά δεν είχε συμπαράσταση.
H Φενέρ ξεκίνησε την υπεράσπιση του τίτλου της με 3-5 στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές. Από το Νοέμβριο και μέχρι σήμερα έχει 19-2 και οδεύει ασταμάτητη προς το Final Four της Αθήνας.
Τα δεκάλεπτα: 20-15, 44-36, 66-52, 88-70
Ρεάλ Μαδρίτης-Βίρτους Μπολόνια 92-84
Η Ρεάλ εξαργύρωσε την επιθετική πολυφωνία και πανηγύρισε στη Μαδρίτη την τρίτη διαδοχική νίκη της στη Euroleague, με την οποία βελτίωσε σε 19-11 το ρεκόρ της, απολαμβάνοντας πλέον τη μοναξιά της στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Οι Ισπανοί επικράτησαν με 92-84 της Βίρτους Μπολόνια, για την 30ή αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους, που συνεχίζουν να βλέπουν με τα... κιάλια τη δεκάδα, στη 17η ήττα τους.
Η Βίρτους μπορεί να αιφνιδίασε τη Ρεάλ στο πρώτο δεκάλεπτο (22-23), αλλά από τη δεύτερη περίοδο και όταν οι γηπεδούχοι αποφάσισαν να αυξήσουν ένταση στην άμυνα, οι Ισπανοί πήραν το προβάδισμα και έκλεισαν το ημίχρονο στο +6 (46-40). Δίχως να χάσουν τη διάρκεια τους στην επίθεση, οι παίκτες του Σκαριόλο κράτησαν το προβάδισμα και στο τρίτο δεκάλεπτο (64-61), για να... καθαρίσουν τη Βίρτους στον... επίλογο του αγώνα και συγκεκριμένα στο τελευταίο τρίλεπτο, όταν από το ισόπαλο 77-77 έτρεξαν επιμέρους σκορ 15-7, γράφοντας το τελικό 92-84.
Κορυφαίος των νικητών ο Μάριο Χεζόνια με 19 πόντους και 3/5 τρίποντα, ενώ από τη Βίρτους δεν αρκούσε η εξαιρετική εμφάνιση του Κάρσεν Έντουαρντς με 32 πόντους (6/14 τρίποντα).
Τα δεκάλεπτα: 22-23, 46-40, 64-61, 92-84
Χάρη σ' ένα εκπληκτικό 3ο δεκάλεπτο, η Αρμάνι νίκησε 87-84 τη Μπαρτσελόνα στο Μιλάνο και «βλέπει» play off της Euroleague! Μετά από 30 αγωνιστικές η ιταλική ομάδα βρίσκεται στην 11η θέση (προκρίνονται οι 10) με 15-15, τρεις κάτω από τη «Μπάρτσα» (17-13).
Οι γηπεδούχοι είχαν από την αρχή το προβάδισμα, το οποίο δεν έχασαν... δευτερόλεπτο. Με κυριαρχία στα ριμπάουντ και ασύλληπτο ποσοστό στο τρίποντο (πάνω από 65%) έλεγχαν το ματς και στην τρίτη περίοδο το «καθάρισαν» με φοβερό επί μέρους σκορ 32-17. Μάλιστα η διαφορά έφτασε στη μέγιστη τιμή του +27 (78-51) με απίθανο τρίποντο του Άρμονι Μπρουκς στην εκπνοή.
Με ασφυκτικό pressing σε όλο το γήπεδο, οι Καταλανοί μπήκαν με εντυπωσιακό 17-2 στην τελευταία περίοδο «κόβοντας» τη διαφορά στους 12 (80-68 στο 36:30). Παρότι η Μπάρτσα πλησίασε στους δύο πόντους (86-84) με δύο τρίποντα του Σατοράνσκι στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα (!), δεν έμενε χρόνος για την ανατροπή του... αιώνα. Απέμεναν μόλις 3 δευτερόλεπτα και οι Ιταλοί πήραν τη νίκη με το τελικό 87-84. Οι ΛεΝτέι με 16π., 7ρ. και Μπολμάρο με 12π., 6ασ., ήταν κορυφαίοι των νικητών που είχαν 9/16 τρίποντα. Ο Βέσελι με 15π. ήταν ο καλύτερος για τη ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ.
Τα δεκάλεπτα: 24-17, 46-34, 78-51, 87-84
Η Βαλένθια υπερασπίστηκε την έδρα της απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας και με την τέταρτη διαδοχική νίκη της βελτίωσε το ρεκόρ της σε 20-10, διατηρώντας τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας στη Euroleague. Οι «νυχτερίδες» επικράτησαν με 91-87 των Λιθουανών, για την 30η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στη 13η ήττα τους, με την οποία... γλίστρησαν εκτός εξάδας.
Η δυναμική εκκίνηση της Βαλένθια και η προσήλωσή της στην άμυνα, της επέτρεψε να εξασφαλίσει στο 16΄ μία διψήφια διαφορά ασφαλείας (39-26, +13), την οποία προστάτευσε μέσα από τον επιθετικό πλουραλισμό της στο υπόλοιπο της αναμέτρησης. Ακόμη κι όταν οι Λιθουανοί ισοφάρισαν σε 87-87 στα 56΄΄ για τη λήξη, με τρίποντο του Φρανσίσκο, οι Μπαντιό και Μοντέρο είχαν την ψυχραιμία για το τελικό 91-87.
Κορυφαίος των νικητών ο Ομάρι Μουρ με 16 πόντους, ενώ από τη Ζαλγκίρις ξεχώρισε ο Μόουζες Ράιτ με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 25-13, 50-39, 71-64, 91-87
Πέμπτη, 5 Μαρτίου
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Μονακό (Μονακό) 88-70
Αρμάνι Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 87-84
Βαλένθια (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 91-87
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 92-84
Παρτιζάν (Σερβία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
Παρασκευή, 6 Μαρτίου
Ολυμπιακός–Παναθηναϊκός 21:15
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Βιλερμπάν (Γαλλία)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)– Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Μπασκόνια (Ισπανία)–Παρί (Γαλλία)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 22-7
Βαλένθια (Ισπανία) 20-10
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 19-11
Ολυμπιακός 18-10
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 17-11
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 17-12
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 17-13
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-13
Παναθηναϊκός 16-13
Μονακό (Μονακό) 16-14
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 15-14
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 15-15
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 14-15
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-17
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12-17
Παρί (Γαλλία) 10-18
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 9-20
Μπασκόνια (Ισπανία) 9-20
Παρτιζάν (Σερβία) 9-20
Βιλερμπάν (Γαλλία) 7-22
Κορυφαίος των νικητών ο Μάριο Χεζόνια με 19 πόντους και 3/5 τρίποντα, ενώ από τη Βίρτους δεν αρκούσε η εξαιρετική εμφάνιση του Κάρσεν Έντουαρντς με 32 πόντους (6/14 τρίποντα).
Τα δεκάλεπτα: 22-23, 46-40, 64-61, 92-84
Αρμάνι Μιλάνο-Μπαρτσελόνα 87-84
Χάρη σ' ένα εκπληκτικό 3ο δεκάλεπτο, η Αρμάνι νίκησε 87-84 τη Μπαρτσελόνα στο Μιλάνο και «βλέπει» play off της Euroleague! Μετά από 30 αγωνιστικές η ιταλική ομάδα βρίσκεται στην 11η θέση (προκρίνονται οι 10) με 15-15, τρεις κάτω από τη «Μπάρτσα» (17-13).
Οι γηπεδούχοι είχαν από την αρχή το προβάδισμα, το οποίο δεν έχασαν... δευτερόλεπτο. Με κυριαρχία στα ριμπάουντ και ασύλληπτο ποσοστό στο τρίποντο (πάνω από 65%) έλεγχαν το ματς και στην τρίτη περίοδο το «καθάρισαν» με φοβερό επί μέρους σκορ 32-17. Μάλιστα η διαφορά έφτασε στη μέγιστη τιμή του +27 (78-51) με απίθανο τρίποντο του Άρμονι Μπρουκς στην εκπνοή.
Με ασφυκτικό pressing σε όλο το γήπεδο, οι Καταλανοί μπήκαν με εντυπωσιακό 17-2 στην τελευταία περίοδο «κόβοντας» τη διαφορά στους 12 (80-68 στο 36:30). Παρότι η Μπάρτσα πλησίασε στους δύο πόντους (86-84) με δύο τρίποντα του Σατοράνσκι στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα (!), δεν έμενε χρόνος για την ανατροπή του... αιώνα. Απέμεναν μόλις 3 δευτερόλεπτα και οι Ιταλοί πήραν τη νίκη με το τελικό 87-84. Οι ΛεΝτέι με 16π., 7ρ. και Μπολμάρο με 12π., 6ασ., ήταν κορυφαίοι των νικητών που είχαν 9/16 τρίποντα. Ο Βέσελι με 15π. ήταν ο καλύτερος για τη ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ.
Τα δεκάλεπτα: 24-17, 46-34, 78-51, 87-84
Βαλένθια-Ζάλγκιρις Κάουνας 91-87
Η Βαλένθια υπερασπίστηκε την έδρα της απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας και με την τέταρτη διαδοχική νίκη της βελτίωσε το ρεκόρ της σε 20-10, διατηρώντας τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας στη Euroleague. Οι «νυχτερίδες» επικράτησαν με 91-87 των Λιθουανών, για την 30η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στη 13η ήττα τους, με την οποία... γλίστρησαν εκτός εξάδας.
Η δυναμική εκκίνηση της Βαλένθια και η προσήλωσή της στην άμυνα, της επέτρεψε να εξασφαλίσει στο 16΄ μία διψήφια διαφορά ασφαλείας (39-26, +13), την οποία προστάτευσε μέσα από τον επιθετικό πλουραλισμό της στο υπόλοιπο της αναμέτρησης. Ακόμη κι όταν οι Λιθουανοί ισοφάρισαν σε 87-87 στα 56΄΄ για τη λήξη, με τρίποντο του Φρανσίσκο, οι Μπαντιό και Μοντέρο είχαν την ψυχραιμία για το τελικό 91-87.
Κορυφαίος των νικητών ο Ομάρι Μουρ με 16 πόντους, ενώ από τη Ζαλγκίρις ξεχώρισε ο Μόουζες Ράιτ με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 25-13, 50-39, 71-64, 91-87
Σε αναμετρήσεις της 30ής αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα έχει ως εξής:
Πέμπτη, 5 Μαρτίου
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Μονακό (Μονακό) 88-70
Αρμάνι Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 87-84
Βαλένθια (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 91-87
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 92-84
Παρτιζάν (Σερβία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
Παρασκευή, 6 Μαρτίου
Ολυμπιακός–Παναθηναϊκός 21:15
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Βιλερμπάν (Γαλλία)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)– Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Μπασκόνια (Ισπανία)–Παρί (Γαλλία)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 22-7
Βαλένθια (Ισπανία) 20-10
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 19-11
Ολυμπιακός 18-10
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 17-11
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 17-12
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 17-13
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-13
Παναθηναϊκός 16-13
Μονακό (Μονακό) 16-14
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 15-14
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 15-15
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 14-15
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-17
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12-17
Παρί (Γαλλία) 10-18
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 9-20
Μπασκόνια (Ισπανία) 9-20
Παρτιζάν (Σερβία) 9-20
Βιλερμπάν (Γαλλία) 7-22
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα