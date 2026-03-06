Euroleague: «Τρένο» η Φενέρ στην κορυφή, νίκες 4άδας για Βαλένθια, Ρεάλ, ήττα η Μπαρτσελόνα, δείτε βίντεο

Αρμάνι Μιλάνο-Μπαρτσελόνα 87-84

Βαλένθια-Ζάλγκιρις Κάουνας 91-87

Σε αναμετρήσεις της 30ής αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα έχει ως εξής:

Η Βίρτους μπορεί να αιφνιδίασε τη Ρεάλ στο πρώτο δεκάλεπτο (22-23), αλλά από τη δεύτερη περίοδο και όταν οι γηπεδούχοι αποφάσισαν να αυξήσουν ένταση στην άμυνα, οι Ισπανοί πήραν το προβάδισμα και έκλεισαν το ημίχρονο στο +6 (46-40). Δίχως να χάσουν τη διάρκεια τους στην επίθεση, οι παίκτες του Σκαριόλο κράτησαν το προβάδισμα και στο τρίτο δεκάλεπτο (64-61), για να... καθαρίσουν τη Βίρτους στον... επίλογο του αγώνα και συγκεκριμένα στο τελευταίο τρίλεπτο, όταν από το ισόπαλο 77-77 έτρεξαν επιμέρους σκορ 15-7, γράφοντας το τελικό 92-84.Κορυφαίος των νικητών ο Μάριο Χεζόνια με 19 πόντους και 3/5 τρίποντα, ενώ από τη Βίρτους δεν αρκούσε η εξαιρετική εμφάνιση του Κάρσεν Έντουαρντς με 32 πόντους (6/14 τρίποντα).Τα δεκάλεπτα: 22-23, 46-40, 64-61, 92-84Χάρη σ' ένα εκπληκτικό 3ο δεκάλεπτο, η Αρμάνι νίκησε 87-84 τη Μπαρτσελόνα στο Μιλάνο και «βλέπει» play off της Euroleague! Μετά από 30 αγωνιστικές η ιταλική ομάδα βρίσκεται στην 11η θέση (προκρίνονται οι 10) με 15-15, τρεις κάτω από τη «Μπάρτσα» (17-13).Οι γηπεδούχοι είχαν από την αρχή το προβάδισμα, το οποίο δεν έχασαν... δευτερόλεπτο. Με κυριαρχία στα ριμπάουντ και ασύλληπτο ποσοστό στο τρίποντο (πάνω από 65%) έλεγχαν το ματς και στην τρίτη περίοδο το «καθάρισαν» με φοβερό επί μέρους σκορ 32-17. Μάλιστα η διαφορά έφτασε στη μέγιστη τιμή του +27 (78-51) με απίθανο τρίποντο του Άρμονι Μπρουκς στην εκπνοή.Με ασφυκτικό pressing σε όλο το γήπεδο, οι Καταλανοί μπήκαν με εντυπωσιακό 17-2 στην τελευταία περίοδο «κόβοντας» τη διαφορά στους 12 (80-68 στο 36:30). Παρότι η Μπάρτσα πλησίασε στους δύο πόντους (86-84) με δύο τρίποντα του Σατοράνσκι στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα (!), δεν έμενε χρόνος για την ανατροπή του... αιώνα. Απέμεναν μόλις 3 δευτερόλεπτα και οι Ιταλοί πήραν τη νίκη με το τελικό 87-84. Οι ΛεΝτέι με 16π., 7ρ. και Μπολμάρο με 12π., 6ασ., ήταν κορυφαίοι των νικητών που είχαν 9/16 τρίποντα. Ο Βέσελι με 15π. ήταν ο καλύτερος για τη ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ.Τα δεκάλεπτα: 24-17, 46-34, 78-51, 87-84Η Βαλένθια υπερασπίστηκε την έδρα της απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας και με την τέταρτη διαδοχική νίκη της βελτίωσε το ρεκόρ της σε 20-10, διατηρώντας τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας στη Euroleague. Οι «νυχτερίδες» επικράτησαν με 91-87 των Λιθουανών, για την 30η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στη 13η ήττα τους, με την οποία... γλίστρησαν εκτός εξάδας.Η δυναμική εκκίνηση της Βαλένθια και η προσήλωσή της στην άμυνα, της επέτρεψε να εξασφαλίσει στο 16΄ μία διψήφια διαφορά ασφαλείας (39-26, +13), την οποία προστάτευσε μέσα από τον επιθετικό πλουραλισμό της στο υπόλοιπο της αναμέτρησης. Ακόμη κι όταν οι Λιθουανοί ισοφάρισαν σε 87-87 στα 56΄΄ για τη λήξη, με τρίποντο του Φρανσίσκο, οι Μπαντιό και Μοντέρο είχαν την ψυχραιμία για το τελικό 91-87.Κορυφαίος των νικητών ο Ομάρι Μουρ με 16 πόντους, ενώ από τη Ζαλγκίρις ξεχώρισε ο Μόουζες Ράιτ με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ.Τα δεκάλεπτα: 25-13, 50-39, 71-64, 91-87Πέμπτη, 5 ΜαρτίουΦενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Μονακό (Μονακό) 88-70Αρμάνι Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 87-84Βαλένθια (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 91-87Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 92-84Παρτιζάν (Σερβία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕΜακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕΠαρασκευή, 6 ΜαρτίουΟλυμπιακός–Παναθηναϊκός 21:15Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Βιλερμπάν (Γαλλία)Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)– Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)Μπασκόνια (Ισπανία)–Παρί (Γαλλία)Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 22-7Βαλένθια (Ισπανία) 20-10Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 19-11Ολυμπιακός 18-10Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 17-11Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 17-12Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 17-13Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-13Παναθηναϊκός 16-13Μονακό (Μονακό) 16-14Ντουμπάι (ΗΑΕ) 15-14Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 15-15Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 14-15Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-17Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12-17Παρί (Γαλλία) 10-18Αναντολού Εφές (Τουρκία) 9-20Μπασκόνια (Ισπανία) 9-20Παρτιζάν (Σερβία) 9-20Βιλερμπάν (Γαλλία) 7-22