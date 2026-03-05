Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Πάσπαλι: «Δεν περίμενα ότι θα φύγω από τον Ολυμπιακό, απογοητεύτηκα και το πήρα εγωιστικά»
O Ζάρκο Πάσπαλι στον οποίο στηρίχτηκε αγωνιστικά η αναγέννηση του Ολυμπιακού το 1994 έφυγε από την ομάδα του Πειραιά και φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού
Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Ζάρκο Πάσπαλι στο Gazzetta που τον συνάντησε στο Βελιγράδι, αναφέρθηκε και στην απόφασή του να υπογράψει στον Παναθηναϊκό αμέσως μετά το «διαζύγιο» με τον Ολυμπιακό.
Γιατί έφυγες τελικά από τον Ολυμπιακό;
«Δεν ξέρω ποιος πήρε αυτήν την απόφαση. Δεν την κατάλαβα. Στην αρχή της σεζόν υπήρχε σκέψη να πάρω ελληνική υπηκοότητα. Και σκέψου τώρα να υπήρχαν στην ομάδα δύο ξένοι και ο Πάσπαλι να ήταν Έλληνας. Ήμουν αρκετά απογοητευμένος γιατί δεν ήθελα να φύγω. Αυτά που λένε ότι έφυγα για τα λεφτά, όποιος με ξέρει το ξέρει αυτό. Υπέγραψα τελικά στον Παναθηναϊκό αργά το καλοκαίρι. Ήμουν όμως σίγουρος ότι θα έμενα στον Ολυμπιακό, αλλά πέρασε το καλοκαίρι δεν είχα επιλογές. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι στον Ολυμπιακό είχαν σκεφτεί κάτι άλλο και ότι δεν θα με κρατούσαν. Έχασα κάποιους μήνες. Αν είχα βγει στην αγορά θα είχα καλές προτάσεις, αλλά είχα κλείσει όλες τις πόρτες επειδή περίμενα τον Ολυμπιακό.»
Θα μπορούσες να πεις ότι η απόφαση σου να πας στον Παναθηναϊκό ήταν τρόπον τινά και ένα είδος εκδίκησης;
«Όχι από εμένα. Εγώ δεν είχα άλλη επιλογή. Ο τότε μάνατζέρ μου, ο Λουτσιάνο Καπικιόνι, που ήταν καλός τύπος και κύριος, είχε καλές σχέσεις με τον Παύλο Γιαννακόπουλο, με πήρε τηλέφωνο ενώ ήμουν στο Παρίσι για διακοπές και μου είπε: «Αυτοί σε θέλουν». Ήταν αργά. Δεν υπήρχαν άλλες ομάδες. Του είπα: «Λουτσιάνο, δεν βλέπω να έχουμε άλλη επιλογή». Ειλικρινά, δεν ήξερα γιατί με ήθελαν. Δεν ήμουν σίγουρος τι σκεφτόντουσαν. Όμως είχα και την τσαντίλα μου. Και το πήρα λίγo εγωιστικά. Ο εγωισμός είναι καλός. Σε βοηθάει στην καριέρα σου.»
