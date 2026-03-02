H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Στον «αέρα» ο αγώνας «Finalissima» μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας
Η αναμέτρηση της πρωταθλήτριας Ευρώπης με την αντίστοιχη της Αμερικής είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 27 Μαρτίου στο Κατάρ, αλλά τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή δημιουργούν έντονο προβληματισμό
Οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν άμεσα και τον παγκόσμιο αθλητισμό.
Πέρα από τους αθλητές και τις αθλήτριες που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή, καθώς υπάρχει απαγόρευση πτήσεων, πλέον είναι στον αέρα και η πολύ μεγάλη αναμέτρηση της Εθνικής Ισπανίας με την Εθνική Αργεντινής.
Ο αγώνας που αναφέρεται ως «Finalissima» είναι η αναμέτρηση της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Ισπανίας και της πρωταθλήτριας νοτίου Αμερικής, Αργεντινή και είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 27 Μαρτίου στο στάδιο «Lusail» της Ντόχα στο Κατάρ.
Ωστόσο, μετά τους βομβαρδισμούς (ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και από το Ιράν ως αντίποινα σ' όλη την αραβική χερσόνησο όπου υπάρχουν αμερικανικοί στόχοι), η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Κατάρ ανέστειλε επ' αόριστον τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις
«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κατάρ ανακοινώνει την αναβολή όλων των τουρνουά, των διοργανώσεων και των αγώνων, με ισχύ από σήμερα και μέχρι νεωτέρας", αναφέρεται στην εχθεσινή (1/3) ανακοίνωση, με την διευκρίνιση πως «Οι νέες ημερομηνίες για την επανέναρξη των διοργανώσεων θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω μέσω των επίσημων καναλιών της Ομοσπονδίας», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση, αλλά την ίδια ώρα οι άμεσα εμπλεοκόμενες συνομοσπονδίες (UEFA και CONMEBOL) δεν έχουν προβεί σε κανένα σχόλιο.
Η κατάσταση στην περιοχή πάντως δεν επιτρέπει μεγάλη αισιοδοξία ότι θα αλλάξει γρήγορα το σκηνικό, με τη μία μετά την άλλη τις χώρες του κόλπου να αναστέλλουν τις αθλητικές δραστηριότητες , ενώ η Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αναβάλλει τους αγώνες του Champions League Elite στην περιοχή
