Βόλος - ΑΕΚ 1-1 (Β' ημίχρονο): Live η αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό

Σε ένα ιστορικό παιχνίδι όσον αφορά την προσέλευση των φιλάθλων σε εκτός έδρας ματς, η\u00A0ΑΕΚ\u00A0αντιμετωπίζει τον\u00A0Βόλο\u00A0στο Πανθεσσαλικό (17:30, CosmoteSport 2) στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της\u00A0Stoiximan Super League\u00A0και θέλει μόνο τη νίκη για να παραμείνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.\r\n Η Ένωση είναι στην 1η θέση με 52 βαθμούς, στο +2 από τον 2ο Ολυμπιακό (50β.) και στο +5 από τον 3ο ΠΑΟΚ (47β.), που έχει και το εκτός έδρας παιχνίδι λιγότερο με την Κηφισιά.\r\n Το πρόγραμμα του «δικεφάλου» θεωρητικά είναι το πιο βατό σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές του αφού έχει τον Βόλο εκτός, τη Λάρισα εντός, τον Ατρόμητο εκτός και την Κηφισιά εντός, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να μονομαχούν στο Φάληρο τρεις στροφές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.\r\n Όσον αφορά τον Βόλο είναι στην 9η θέση με 26 βαθμούς.