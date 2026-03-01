ΑΕΚ - Βόλος: Χωρίς τον Νίκολιτς στο δεύτερο ημίχρονο η Ένωση, αποβλήθηκε για διαμαρτυρία στην ανάπαυλα, βίντεο
ΑΕΚ - Βόλος: Χωρίς τον Νίκολιτς στο δεύτερο ημίχρονο η Ένωση, αποβλήθηκε για διαμαρτυρία στην ανάπαυλα, βίντεο

Ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή Τσιμεντερίδη για την απόφασή του να μη δώσει πέναλτι για χέρι του Μπουζούκη

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους του αγώνα της ΑΕΚ με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, ο διαιτητής Τσιμεντερίδης έδειξε πέναλτι για χέρι του Μπουζούκη μετά από σέντρα του Ρότα. 

Ο Παπαδόπουλος στο VAR τον κάλεσε να το δει ξανά και η απόφασή του ήταν ότι δεν υπάρχει πέναλτι, καθώς θεώρησε ότι ήταν χέρι στήριξης. 



Ακολούθησαν έντονες διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους με τον Δημήτρη Ναλιτζή να δέχεται κόκκινη κάρτα. 

Μετά το σφύριγμα της λήξης για το πρώτο μέρος (1-1), ο Μάρκο Νίκολιτς πλησίασε τον ρέφερι του αγώνα για να του ζητήσει το λόγο και εκείνος τον απέβαλε, ενώ κίτρινη πήρε και ο Λούκα Γιόβιτς. 

