Ηρακλής: Το τρομερό βίντεο της ΠΑΕ για την επιστροφή του Γηραιού στη Super League
Ηρακλής: Το τρομερό βίντεο της ΠΑΕ για την επιστροφή του Γηραιού στη Super League

O ημίθεος Ηρακλής αγκαλιάζει τον Λευκό Πύργο και αποθεώνεται από τον κόσμο της ομάδας της Θεσσαλονίκης

Ηρακλής: Το τρομερό βίντεο της ΠΑΕ για την επιστροφή του Γηραιού στη Super League
Μετά από 9 χρόνια ο Ηρακλής επέστρεψε στη Stoiximan Super League 1. 

Η ιστορική ομάδα της Θεσσαλονίκης κέρδισε 1-0 την Αναγέννηση στην Καρδίτσα και σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Νίκης Βόλου με τον Αστέρα Τρίπολης Β' εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία της στα σαλόνια για τη σεζόν 2026-27. 

O κόσμος του Ηρακλή πανηγυρίζει την ιστορική επιστροφή και η ΠΑΕ για να γιορτάσει τη μεγάλη μέρα έφτιαξε και ανέβασε ένα υπέροχο βίντεο. 

Σ' αυτό ο Ημίθεος Ηρακλής με το ρόπαλο στο χέρι αγκαλιάζει τον Λευκό Πύργο και αποθεώνεται από τον κόσμο που είναι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην προβλήτα και σε βάρκες, και πανηγυρίζει την άνοδο. 


