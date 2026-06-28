«Πήδα γιαγιά, θα σε πιάσω»: Η συγκλονιστική στιγμή που η ηλικιωμένη βουτάει στο κενό από το φλεγόμενο σπίτι της Καλλιθέας και σώζεται από πολίτες, βίντεο

«Φώναζε για βοήθεια, το σπίτι καιγότανε, έβλεπα είχε πολλούς ανθρώπους κάτω από το σπίτι, αλλά κανένας δεν πήγαινε να βοηθήσει» περιγράφει ο ντελιβεράς που έσωσε την ηλικιωμένη - «Την πιάσαμε εγώ και τα παιδιά δίπλα μου και πέσαμε όλοι κάτω»