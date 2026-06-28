Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει συνεχώς, η αξία των σπουδών δεν κρίνεται μόνο από το πτυχίο αλλά από τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις προοπτικές που προσφέρουν.
Παναθηναϊκός: «Παγώνει» η υπόθεση του Βίκτορ Κρίστιανσεν
Παναθηναϊκός: «Παγώνει» η υπόθεση του Βίκτορ Κρίστιανσεν
Η Λεστερ συζητά μόνο πώληση, ενώ ο Παναθηναϊκός θέλει μόνο δανεισμό με οψιον αγοράς και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του και σε άλλους παίκτες
Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να… γκαζώσει για την απόκτηση του αριστερού μπακ μέσα στην εβδομάδα.
Η υπόθεση που έχει δει το φως της δημοσιότητας και ισχύει είναι αυτή του Δανου αριστερού μπακ της Λεστερ, Βίκτορ Κρίστιανσεν.
Του διεθνή άσου ο οποίος αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τραυματισμού την προηγούμενη σεζόν. Τα δεδομένα αυτή την στιγμή έχουν ως εξής:
Η Λεστερ συζητά μόνο πώληση, το Τριφύλλι θέλει μόνο δανεισμό με οψιον αγοράς και εξονυχιστικό ιατρικό έλεγχο του παίκτη, οπότε με αυτά τα δεδομένα η υπόθεση δεν προχωρά και οι «πράσινοι» στρέφονται σε άλλες περιπτώσεις.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Η υπόθεση που έχει δει το φως της δημοσιότητας και ισχύει είναι αυτή του Δανου αριστερού μπακ της Λεστερ, Βίκτορ Κρίστιανσεν.
Του διεθνή άσου ο οποίος αντιμετώπισε πολλά προβλήματα τραυματισμού την προηγούμενη σεζόν. Τα δεδομένα αυτή την στιγμή έχουν ως εξής:
Η Λεστερ συζητά μόνο πώληση, το Τριφύλλι θέλει μόνο δανεισμό με οψιον αγοράς και εξονυχιστικό ιατρικό έλεγχο του παίκτη, οπότε με αυτά τα δεδομένα η υπόθεση δεν προχωρά και οι «πράσινοι» στρέφονται σε άλλες περιπτώσεις.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα