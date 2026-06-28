Νέα Δημοκρατία: «Κλείδωσαν» 11 νέα πρόσωπα για τα γαλάζια ψηφοδέλτια, ανάμεσά τους Βισκαδουράκης και Σκουλός
Νέα Δημοκρατία: «Κλείδωσαν» 11 νέα πρόσωπα για τα γαλάζια ψηφοδέλτια, ανάμεσά τους Βισκαδουράκης και Σκουλός
Στα νέα πρόσωπα συγκαταλέγονται οι Άννα Τζήκα (επάνω αριστερά στη φωτό), Δημήτρης Σκουλός (επάνω δεξιά), Θανάσης Βισκαδουράκης (κάτω αριστερά) και Πορφυλένια Κανελλοπούλου (κάτω δεξιά) - Αλλεπάλληλες επαφές Κυρανάκη ώστε να γίνουν ανακοινώσεις περίπου 50 ονομάτων εντός του Ιουλίου
Σε πλήρη κινητοποίηση με το βλέμμα και στην κατάρτιση ψηφοδελτίων είναι ο κομματικός μηχανισμός της ΝΔ, ενώ και τα κλιμάκια του κυβερνώντος κόμματος είναι πλήρως κινητοποιημένα, με αρκετούς υπουργούς να «οργώνουν» τη δύσκολη - λόγω επιρροής του Αντώνη Σαμαρά - Πελοπόννησο και να καταγράφουν το κλίμα. Τη μεθεπόμενη τελικά εβδομάδα σειρά έχει η επίσης «δύσκολη» αγροτική Θεσσαλία, με άξονα την Πολιτική Ακαδημία στη Λάρισα.
Με αυτά τα δεδομένα, «κλειδώνουν» νέα ονόματα για τα ψηφοδέλτια, με τον γραμματέα Κώστα Κυρανάκη να κάνει αλλεπάλληλες επαφές αυτές τις μέρες, ώστε να γίνουν ανακοινώσεις περίπου 50 ονομάτων εντός του Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος» έχουν αποκρυσταλλωθεί τα εξής ονόματα:
Στην Α’ Αθηνών θα είναι υποψήφιοι ο περιφερειακός σύμβουλος και γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βισκαδουράκης και η δικηγόρος Πώλα Δαμιανού, στην Β΄ Πειραιώς ο γνωστός φωτογράφος Δημήτρης Σκουλός, στον Έβρο η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ για τα περιφερειακά ΜΜΕ και συντονίστρια του γραφείου πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Έλενα Σώκου, στην Αργολίδα ο δικηγόρος Ζώης Σταυρόπουλος, στη Μεσσηνία η δικηγόρος Πορφυλένια Κανελλοπούλου, στη Χαλκιδική ο δικηγόρος Νίκος Μπλόσκας, στην Κέρκυρα η πρώην δήμαρχος Μερόπη Υδραίου, στην Εύβοια ο νεαρός δικηγόρος Απόστολος Σπανός, στην Ευρυτανία ο γνωστός ογκολόγος Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας και στην Πιερία η «βενιαμίν» περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας Άννα Τζήκα.
Τις επόμενες μέρες θα γίνουν επαφές και με πολιτευτές από τις εκλογές του 2023 που επιθυμούν και πάλι να είναι στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια, προκειμένου να γίνει ένα τελικό «ξεκαθάρισμα». Προοδευτικά, οι γαλάζιες λίστες θα συμπληρώνονται, ενώ, όπως έχει γράψει το «ΘΕΜΑ», θα περιληφθούν σε αυτούς και ισχυροί τοπικά αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να μετακομίσουν στην κεντρική πολιτική σκηνή, παρά τις κατά τόπους ενστάσεις από νυν «γαλάζιους» βουλευτές που επικαλούνται το προηγούμενο του 2023 που οι αυτοδιοικητικοί είχαν μείνει εκτός νυμφώνος. «Σήμερα, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική», απαντά με νόημα κεντρική κομματική πηγή.
Με αυτά τα δεδομένα, «κλειδώνουν» νέα ονόματα για τα ψηφοδέλτια, με τον γραμματέα Κώστα Κυρανάκη να κάνει αλλεπάλληλες επαφές αυτές τις μέρες, ώστε να γίνουν ανακοινώσεις περίπου 50 ονομάτων εντός του Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος» έχουν αποκρυσταλλωθεί τα εξής ονόματα:
Στην Α’ Αθηνών θα είναι υποψήφιοι ο περιφερειακός σύμβουλος και γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βισκαδουράκης και η δικηγόρος Πώλα Δαμιανού, στην Β΄ Πειραιώς ο γνωστός φωτογράφος Δημήτρης Σκουλός, στον Έβρο η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ για τα περιφερειακά ΜΜΕ και συντονίστρια του γραφείου πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Έλενα Σώκου, στην Αργολίδα ο δικηγόρος Ζώης Σταυρόπουλος, στη Μεσσηνία η δικηγόρος Πορφυλένια Κανελλοπούλου, στη Χαλκιδική ο δικηγόρος Νίκος Μπλόσκας, στην Κέρκυρα η πρώην δήμαρχος Μερόπη Υδραίου, στην Εύβοια ο νεαρός δικηγόρος Απόστολος Σπανός, στην Ευρυτανία ο γνωστός ογκολόγος Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας και στην Πιερία η «βενιαμίν» περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας Άννα Τζήκα.
Τις επόμενες μέρες θα γίνουν επαφές και με πολιτευτές από τις εκλογές του 2023 που επιθυμούν και πάλι να είναι στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια, προκειμένου να γίνει ένα τελικό «ξεκαθάρισμα». Προοδευτικά, οι γαλάζιες λίστες θα συμπληρώνονται, ενώ, όπως έχει γράψει το «ΘΕΜΑ», θα περιληφθούν σε αυτούς και ισχυροί τοπικά αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να μετακομίσουν στην κεντρική πολιτική σκηνή, παρά τις κατά τόπους ενστάσεις από νυν «γαλάζιους» βουλευτές που επικαλούνται το προηγούμενο του 2023 που οι αυτοδιοικητικοί είχαν μείνει εκτός νυμφώνος. «Σήμερα, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική», απαντά με νόημα κεντρική κομματική πηγή.
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