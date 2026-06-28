Νέα Δημοκρατία: «Κλείδωσαν» 11 νέα πρόσωπα για τα γαλάζια ψηφοδέλτια, ανάμεσά τους Βισκαδουράκης και Σκουλός

Στα νέα πρόσωπα συγκαταλέγονται οι Άννα Τζήκα (επάνω αριστερά στη φωτό), Δημήτρης Σκουλός (επάνω δεξιά), Θανάσης Βισκαδουράκης (κάτω αριστερά) και Πορφυλένια Κανελλοπούλου (κάτω δεξιά) - Αλλεπάλληλες επαφές Κυρανάκη ώστε να γίνουν ανακοινώσεις περίπου 50 ονομάτων εντός του Ιουλίου