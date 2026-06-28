Το άδοξο τέλος του «Αίολος Κεντέρης»: Η στιγμή που καταλήγει σε διαλυτήριο της Τουρκίας για παλιοσίδερα, δείτε βίντεο
Το άδοξο τέλος του «Αίολος Κεντέρης»: Η στιγμή που καταλήγει σε διαλυτήριο της Τουρκίας για παλιοσίδερα, δείτε βίντεο
Το ταχύπλοο που άλλαξε την ακτοπλοΐα και πήρε το όνομά του από τον χρυσό Ολυμπιονίκη Κώστα Κεντέρη, ρυμουλκήθηκε στο τελευταίο του ταξίδι με προορισμό την παράλια πόλη Αλί Αγά, έξω από τη Σμύρνη
Το τελευταίο του ταξίδι πραγματοποίησε ένα από τα πιο εμβληματικά ταχύπλοα που υπηρέτησαν την ελληνική ακτοπλοΐα. Το «Αίολος Κεντέρης», που για χρόνια συνέδεσε το όνομά του με την ταχύτητα και την καινοτομία στις θαλάσσιες μεταφορές, ρυμουλκήθηκε στην Αλί Αγά της Τουρκίας, όπου θα οδηγηθεί στα διαλυτήρια, βάζοντας οριστικό τέλος σε μια διαδρομή που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.
Το Άιολος Κεντέρης φτάνει στα διαλυτήρια της Τουρκίας
Τα βίντεο και οι εικόνες από την τελευταία διαδρομή του πλοίου. Το γιγαντιαίο σκάφος, στερημένο πια από την τρομερή ισχύ των μηχανών που το έκαναν διάσημο, καταγράφηκε καρέ-καρέ τη στιγμή που προσάραζε στην ακτή των τουρκικών διαλυτηρίων, δίπλα σε δεκάδες άλλα παροπλισμένα σκαριά, σφραγίζοντας με τον πιο άδοξο τρόπο το τέλος μιας ολόκληρης εποχής
Το όνομά του δεν ήταν τυχαίο. Η λέξη «Αίολος» παρέπεμπε στον θεό των ανέμων της ελληνικής μυθολογίας, ενώ το «Κεντέρης» ήταν φόρος τιμής στον χρυσό Ολυμπιονίκη των 200 μέτρων, Κώστα Κεντέρη. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ο Έλληνας σπρίντερ αποτελούσε το απόλυτο σύμβολο της ταχύτητας, μετά τις μεγάλες διεθνείς επιτυχίες του, και η NEL Lines επέλεξε το όνομά του για να αναδείξει τη φιλοσοφία του νέου της ταχύπλοου: γρήγορα ταξίδια και μικρότερους χρόνους σύνδεσης των νησιών του Αιγαίου.
Το πλοίο ναυπηγήθηκε το 2001 στη Γαλλία, στα ναυπηγεία Alstom Leroux Naval, και θεωρήθηκε από τα πλέον σύγχρονα ταχύπλοα της εποχής του. Με μήκος περίπου 140 μέτρα και δυνατότητα μεταφοράς έως 1.742 επιβατών και περίπου 450 οχημάτων, μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα που άγγιζε τους 40 κόμβους, αλλάζοντας τα δεδομένα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
Τα πρώτα του δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν στη γραμμή Πειραιάς – Χίος – Μυτιλήνη, προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Βορείου Αιγαίου σημαντικά μικρότερους χρόνους ταξιδιού. Στη συνέχεια δρομολογήθηκε και στις Κυκλάδες, εξυπηρετώντας τη γραμμή Πειραιάς – Πάρος – Νάξος – Σαντορίνη.
Το 2006, έπειτα από την αντικατάσταση των μηχανών του, η NEL Lines το παρουσίασε ως το «κόσμημα του Αιγαίου». Εκείνη τη θερινή περίοδο πραγματοποίησε δεκάδες δρομολόγια μεταφέροντας περισσότερους από 120.000 επιβάτες, χωρίς να καταγραφούν καθυστερήσεις, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη φήμη του.
Ωστόσο, η εντυπωσιακή του απόδοση είχε και σημαντικό κόστος. Η υψηλή κατανάλωση καυσίμων, οι αυξημένες απαιτήσεις συντήρησης και τα τεχνικά προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά καιρούς δυσκόλεψαν τη βιωσιμότητα της λειτουργίας του. Παράλληλα, τα ισχυρά απόνερα που δημιουργούσε σε ορισμένες περιοχές προκάλεσαν αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να απαιτούνται περιορισμοί στην ταχύτητα και στην πορεία του κοντά στις ακτές.
Το Άιολος Κεντέρης φτάνει στα διαλυτήρια της Τουρκίας
Τα βίντεο και οι εικόνες από την τελευταία διαδρομή του πλοίου. Το γιγαντιαίο σκάφος, στερημένο πια από την τρομερή ισχύ των μηχανών που το έκαναν διάσημο, καταγράφηκε καρέ-καρέ τη στιγμή που προσάραζε στην ακτή των τουρκικών διαλυτηρίων, δίπλα σε δεκάδες άλλα παροπλισμένα σκαριά, σφραγίζοντας με τον πιο άδοξο τρόπο το τέλος μιας ολόκληρης εποχής
Το όνομά του δεν ήταν τυχαίο. Η λέξη «Αίολος» παρέπεμπε στον θεό των ανέμων της ελληνικής μυθολογίας, ενώ το «Κεντέρης» ήταν φόρος τιμής στον χρυσό Ολυμπιονίκη των 200 μέτρων, Κώστα Κεντέρη. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ο Έλληνας σπρίντερ αποτελούσε το απόλυτο σύμβολο της ταχύτητας, μετά τις μεγάλες διεθνείς επιτυχίες του, και η NEL Lines επέλεξε το όνομά του για να αναδείξει τη φιλοσοφία του νέου της ταχύπλοου: γρήγορα ταξίδια και μικρότερους χρόνους σύνδεσης των νησιών του Αιγαίου.
Το πλοίο ναυπηγήθηκε το 2001 στη Γαλλία, στα ναυπηγεία Alstom Leroux Naval, και θεωρήθηκε από τα πλέον σύγχρονα ταχύπλοα της εποχής του. Με μήκος περίπου 140 μέτρα και δυνατότητα μεταφοράς έως 1.742 επιβατών και περίπου 450 οχημάτων, μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα που άγγιζε τους 40 κόμβους, αλλάζοντας τα δεδομένα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
Τα πρώτα του δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν στη γραμμή Πειραιάς – Χίος – Μυτιλήνη, προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Βορείου Αιγαίου σημαντικά μικρότερους χρόνους ταξιδιού. Στη συνέχεια δρομολογήθηκε και στις Κυκλάδες, εξυπηρετώντας τη γραμμή Πειραιάς – Πάρος – Νάξος – Σαντορίνη.
Το 2006, έπειτα από την αντικατάσταση των μηχανών του, η NEL Lines το παρουσίασε ως το «κόσμημα του Αιγαίου». Εκείνη τη θερινή περίοδο πραγματοποίησε δεκάδες δρομολόγια μεταφέροντας περισσότερους από 120.000 επιβάτες, χωρίς να καταγραφούν καθυστερήσεις, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη φήμη του.
Ωστόσο, η εντυπωσιακή του απόδοση είχε και σημαντικό κόστος. Η υψηλή κατανάλωση καυσίμων, οι αυξημένες απαιτήσεις συντήρησης και τα τεχνικά προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά καιρούς δυσκόλεψαν τη βιωσιμότητα της λειτουργίας του. Παράλληλα, τα ισχυρά απόνερα που δημιουργούσε σε ορισμένες περιοχές προκάλεσαν αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να απαιτούνται περιορισμοί στην ταχύτητα και στην πορεία του κοντά στις ακτές.
Το 2007 το πλοίο πωλήθηκε και αποχώρησε από την Ελλάδα, πραγματοποιώντας δρομολόγια στην Ερυθρά Θάλασσα, στη γραμμή Σαφάγκα – Τζέντα. Τα επόμενα χρόνια άλλαξε χέρια αρκετές φορές, χωρίς όμως να καταφέρει να αποκτήσει ξανά τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε στο Αιγαίο.
Το 2016 μεταφέρθηκε στην Αουγκούστα της Σικελίας, όπου υπήρχαν σχέδια να δρομολογηθεί στη σύνδεση της Σικελίας με τη Μάλτα. Η προσπάθεια αυτή δεν προχώρησε ποτέ, ενώ το πλοίο κατασχέθηκε λόγω οικονομικών εκκρεμοτήτων και παρέμεινε για χρόνια παροπλισμένο στο λιμάνι, με την κατάστασή του να επιδεινώνεται συνεχώς.
Η τελευταία πράξη γράφτηκε τις τελευταίες ημέρες, όταν το «Αίολος Κεντέρης» ρυμουλκήθηκε από το ρυμουλκό CORAL με τελικό προορισμό τα διαλυτήρια της Αλιάγα στην Τουρκία, όπου θα ανακυκλωθούν τα υλικά του.
Με το τέλος του «Αίολος Κεντέρης» κλείνει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της ελληνικής ακτοπλοΐας. Για χιλιάδες ταξιδιώτες δεν ήταν απλώς ένα πλοίο, αλλά το ταχύπλοο που έφερε πιο κοντά τα νησιά του Αιγαίου και ταυτίστηκε με μια περίοδο κατά την οποία η ταχύτητα θεωρούνταν το μεγάλο στοίχημα των θαλάσσιων μεταφορών.
Το 2016 μεταφέρθηκε στην Αουγκούστα της Σικελίας, όπου υπήρχαν σχέδια να δρομολογηθεί στη σύνδεση της Σικελίας με τη Μάλτα. Η προσπάθεια αυτή δεν προχώρησε ποτέ, ενώ το πλοίο κατασχέθηκε λόγω οικονομικών εκκρεμοτήτων και παρέμεινε για χρόνια παροπλισμένο στο λιμάνι, με την κατάστασή του να επιδεινώνεται συνεχώς.
Η τελευταία πράξη γράφτηκε τις τελευταίες ημέρες, όταν το «Αίολος Κεντέρης» ρυμουλκήθηκε από το ρυμουλκό CORAL με τελικό προορισμό τα διαλυτήρια της Αλιάγα στην Τουρκία, όπου θα ανακυκλωθούν τα υλικά του.
Με το τέλος του «Αίολος Κεντέρης» κλείνει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της ελληνικής ακτοπλοΐας. Για χιλιάδες ταξιδιώτες δεν ήταν απλώς ένα πλοίο, αλλά το ταχύπλοο που έφερε πιο κοντά τα νησιά του Αιγαίου και ταυτίστηκε με μια περίοδο κατά την οποία η ταχύτητα θεωρούνταν το μεγάλο στοίχημα των θαλάσσιων μεταφορών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα