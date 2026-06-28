Το άδοξο τέλος του «Αίολος Κεντέρης»: Η στιγμή που καταλήγει σε διαλυτήριο της Τουρκίας για παλιοσίδερα, δείτε βίντεο

Το ταχύπλοο που άλλαξε την ακτοπλοΐα και πήρε το όνομά του από τον χρυσό Ολυμπιονίκη Κώστα Κεντέρη, ρυμουλκήθηκε στο τελευταίο του ταξίδι με προορισμό την παράλια πόλη Αλί Αγά, έξω από τη Σμύρνη