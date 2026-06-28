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Εμμανουήλ Καραλής: Τρίτος στο Diamond League του Παρισιού με άλμα στα 5,83μ, βίντεο
Εμμανουήλ Καραλής: Τρίτος στο Diamond League του Παρισιού με άλμα στα 5,83μ, βίντεο
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε μια άκυρη στα 5,93μ και δύο στα 6,03μ - Πρώτος με 6,13μ ο Ντουπλάντις
Στην 3η θέση στο Diamond League του Παρισιού κατετάγη ο Εμμανουήλ Καραλής.
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του επί κοντώ δεν ήταν σε καλή ημέρα στο Παρίσι και με άλμα στα 5,83μ έμεινε στην 3η θέση πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντις (6,13μ) και τον Τιερί (5.93μ).
Ο Μόντο Ντουπλάντις στον 1ο του αγώνα μετά τον γάμο του πήρε άνετα την πρωτιά και προσπάθησε να κάνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ αλλά είχε τρεις άκυρες στα 6,32μ.
Ο αγώνας
Ο Εμμανουήλ Καραλής άφησε το 5,43μ και πέρασε με την πρώτη τα 5,63μ. Άφησε τα 5,73μ , όπως και ο Μόντο Ντουπλάντις, και τα κατάφερε χωρίς να.... ιδρώσει στα 5,83μ.
Δεν πέρασε με την πρώτη τα 5,93μ κάτι που έκανε ο Ντουπλάντις και ο Μπαπτίστ Τιερί. Στη συνέχεια αποφάσισε να αφήσει αυτό το ύψος και δοκίμασε χωρίς επιτυχία δύο φορές στα 6,03μ.
Στον ίδιο αγώνα, η Ελίνα Τζένγκο δεν βρέθηκε σε καλή μέρα και έμεινε στην 11η θέση στον ακοντισμό με μία μόνο έγκυρη βολή στα 54.35, που σίγουρα είναι μακριά από τις τεράστιες δυνατότητές της. Η καλύτερη φετινή της επίδοση είναι 58.37.
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του επί κοντώ δεν ήταν σε καλή ημέρα στο Παρίσι και με άλμα στα 5,83μ έμεινε στην 3η θέση πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντις (6,13μ) και τον Τιερί (5.93μ).
Ο Μόντο Ντουπλάντις στον 1ο του αγώνα μετά τον γάμο του πήρε άνετα την πρωτιά και προσπάθησε να κάνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ αλλά είχε τρεις άκυρες στα 6,32μ.
Ο αγώνας
Ο Εμμανουήλ Καραλής άφησε το 5,43μ και πέρασε με την πρώτη τα 5,63μ. Άφησε τα 5,73μ , όπως και ο Μόντο Ντουπλάντις, και τα κατάφερε χωρίς να.... ιδρώσει στα 5,83μ.
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Δεν πέρασε με την πρώτη τα 5,93μ κάτι που έκανε ο Ντουπλάντις και ο Μπαπτίστ Τιερί. Στη συνέχεια αποφάσισε να αφήσει αυτό το ύψος και δοκίμασε χωρίς επιτυχία δύο φορές στα 6,03μ.
Στον ίδιο αγώνα, η Ελίνα Τζένγκο δεν βρέθηκε σε καλή μέρα και έμεινε στην 11η θέση στον ακοντισμό με μία μόνο έγκυρη βολή στα 54.35, που σίγουρα είναι μακριά από τις τεράστιες δυνατότητές της. Η καλύτερη φετινή της επίδοση είναι 58.37.
Άλλον έναν διεθνή αγώνα υψηλού επιπέδου έκανε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στο εξωτερικό. Πήρε μέρος σε μίτινγκ στο Πόζναν της Πολωνίας απέναντι σε μεγάλα ονόματα της σφυροβολίας (Φάιντεκ, Κόχαν, Νοβίτσκι) και ήταν 6ος με καλύτερη βολή στα 74.91. Ύστερα από ένα νωθρό ξεκίνημα με τρεις άκυρες, ο Χανιώτης πρωταθλητής έριξε 74.23 στην τέταρτη προσπάθειά του, στην πέμπτη έστειλε τη σφύρα στα 73.97 και έκλεισε τον αγώνα του με 74.91.
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