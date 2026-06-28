«Συγγνώμη Μάικλ, εμείς ήμασταν πρώτοι Jordan»: Το επικό πανό οπαδού της Ιορδανίας στο ματς με την Αργεντινή, βίντεο
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Ιορδανία Αργεντινή Μουντιάλ 2026 Μάικλ Τζόρνταν

«Συγγνώμη Μάικλ, εμείς ήμασταν πρώτοι Jordan»: Το επικό πανό οπαδού της Ιορδανίας στο ματς με την Αργεντινή, βίντεο

Το ταξίδι της Ιορδανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο τελείωσε και αν κάτι μας λείψει από την παρουσία της θα είναι η πρωτοτυπία των φιλάθλων της

«Συγγνώμη Μάικλ, εμείς ήμασταν πρώτοι Jordan»: Το επικό πανό οπαδού της Ιορδανίας στο ματς με την Αργεντινή, βίντεο
Η Αργεντινή επικράτησε άνετα της Ιορδανίας με 3-1 στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026, παίρνοντας πανηγυρικά την πρώτη θέση. 

Οι Ιορδανοί προκρίθηκαν για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο και στις κερκίδες σε κάθε αγώνα το χάρηκαν με την ψυχή τους, παρά τις τρεις ήττες. 

Την παράσταση στον αγώνα με την Αλμπισελέστε έκλεψε ένας φίλαθλος της Ιορδανίας, ο οποίος κρατούσε ένα πανό με τη φωτογραφία του θρύλου του μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν και το μήνυμα: «Συγγνώμη, Μάικλ, εμείς ήμασταν Jordan πρώτοι».

Το επώνυμο του κορυφαίου Αμερικανού μπασκετμπολίστα είναι ίδιο με την αγγλική ονομασία της χώρας, δηλαδή «Jordan».

Με αυτόν τον τρόπο οι φίλαθλοι ήθελαν να αστειευτούν, λέγοντας ότι η χώρα τους ονομαζόταν Ιορδανία πολύ πριν ο Μάικλ Τζόρνταν γίνει παγκόσμιο σύμβολο του αθλητισμού.

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