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Κολύμβηση: Πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. μικτή στη Ρώμη η Παυλοπούλου
Κολύμβηση: Πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. μικτή στη Ρώμη η Παυλοπούλου
Η Νικόλ Παυλοπούλου με επίδοση 2:13.14 βελτίωσε το 2:13.29 που είχε σημειώσει στις 21 Δεκεμβρίου 2025 στην Αλεξανδρούπολη
Πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. μικτή ατομική σημείωσε η Νικόλ Παυλοπούλου, κατά την 3η και τελευταία ημέρα του διεθνούς μίτινγκ κολύμβησης «Sette Colli», στη Ρώμη.
Η αθλήτρια του Παλαιού Φαλήρου αγωνίστηκε στον «μικρό» τελικό του αγωνίσματος και πρώτευσε με 2:13.14, βελτιώνοντας το 2:13.29 που είχε σημειώσει στις 21 Δεκεμβρίου 2025 στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του Χειμερινού Κυπέλλου.
Ρ΄κΟΗ 25χρονη Ελληνίδα κολυμβήτρια δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και μοιάζει σε θέση να κυνηγήσει και τα όρια για το Παγκόσμιο του 2027 (2:12.29 το υψηλό, 2:12.95 το χαμηλό).
Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε στα 50μ. πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας, ο οποίος κατέλαβε την τρίτη θέση με 23.08, πολύ κοντά στο δικό του πανελλήνιο ρεκόρ (23.00), και επιβεβαίωσε το όριο για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης. Μπροστά από τον πρωταθλητή Ευρώπης του 2024 βρέθηκαν δύο μεγάλα ονόματα της πισίνας, ο Ελβετός Νόε Πόντι με 22.73 και ο Ούγγρος Κριστόφ Μίλακ με 22.86.
Η Ελένη Αντωνιάδου τερμάτισε όγδοη στον τελικό των 200μ. ύπτιο με 2:14.97, πηγαίνοντας λίγο πιο αργά σε σχέση με τον πρωινό προκριματικό (2:14.67), ενώ ο Απόστολος Παπαστάμος ήταν δεύτερος στον «μικρό» τελικό των 200μ. μικτή ατομική με 2:02.21 και κατετάγη 10ος στο σύνολο.
Η αθλήτρια του Παλαιού Φαλήρου αγωνίστηκε στον «μικρό» τελικό του αγωνίσματος και πρώτευσε με 2:13.14, βελτιώνοντας το 2:13.29 που είχε σημειώσει στις 21 Δεκεμβρίου 2025 στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του Χειμερινού Κυπέλλου.
Ρ΄κΟΗ 25χρονη Ελληνίδα κολυμβήτρια δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και μοιάζει σε θέση να κυνηγήσει και τα όρια για το Παγκόσμιο του 2027 (2:12.29 το υψηλό, 2:12.95 το χαμηλό).
Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε στα 50μ. πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας, ο οποίος κατέλαβε την τρίτη θέση με 23.08, πολύ κοντά στο δικό του πανελλήνιο ρεκόρ (23.00), και επιβεβαίωσε το όριο για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης. Μπροστά από τον πρωταθλητή Ευρώπης του 2024 βρέθηκαν δύο μεγάλα ονόματα της πισίνας, ο Ελβετός Νόε Πόντι με 22.73 και ο Ούγγρος Κριστόφ Μίλακ με 22.86.
Η Ελένη Αντωνιάδου τερμάτισε όγδοη στον τελικό των 200μ. ύπτιο με 2:14.97, πηγαίνοντας λίγο πιο αργά σε σχέση με τον πρωινό προκριματικό (2:14.67), ενώ ο Απόστολος Παπαστάμος ήταν δεύτερος στον «μικρό» τελικό των 200μ. μικτή ατομική με 2:02.21 και κατετάγη 10ος στο σύνολο.
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