Μουντιάλ 2026: Πρώτο φαβορί για κατάκτηση η Γαλλία, ακολουθεί η Αργεντινή
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Μουντιάλ 2026: Πρώτο φαβορί για κατάκτηση η Γαλλία, ακολουθεί η Αργεντινή

Ο υπερυπολογιστής Opta δίνει 18,7% στην Γαλλία και 18,3% στην Αργεντινή - Τρίτο φαβορί με 13,5 % η Ισπανία 

Μουντιάλ 2026: Πρώτο φαβορί για κατάκτηση η Γαλλία, ακολουθεί η Αργεντινή
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Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων η εθνική Γαλλίας παραμένει πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026.

Ο υπερυπολογιστής Opta ανέλυσε όλα τα δεδομένα, προέβλεψε όλα τα σενάρια, και δίνει στη Γαλλία 18,7 % για κατάκτηση του τίτλου και 28,4% να βρεθεί στον τελικό. 

Η εθνική Αργεντινής που έχει πιο εύκολο μονοπάτι είναι το Νο1 φαβορί να πάει στον τελικό (30%) αλλά το Νο2 για να το κατακτήσει (18,3%). 

Στην 3η θέση είναι η Ισπανία με 13,5% και ακολουθεί η Αγγλία με 9,7%. Η Βραζιλία είναι 5η με 6,5% και την εξάδα κλείνει η Ολλανδία με 5,1%. 
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