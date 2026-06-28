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Μουντιάλ 2026: Πρώτο φαβορί για κατάκτηση η Γαλλία, ακολουθεί η Αργεντινή
Μουντιάλ 2026: Πρώτο φαβορί για κατάκτηση η Γαλλία, ακολουθεί η Αργεντινή
Ο υπερυπολογιστής Opta δίνει 18,7% στην Γαλλία και 18,3% στην Αργεντινή - Τρίτο φαβορί με 13,5 % η Ισπανία
Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων η εθνική Γαλλίας παραμένει πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026.
Ο υπερυπολογιστής Opta ανέλυσε όλα τα δεδομένα, προέβλεψε όλα τα σενάρια, και δίνει στη Γαλλία 18,7 % για κατάκτηση του τίτλου και 28,4% να βρεθεί στον τελικό.
Η εθνική Αργεντινής που έχει πιο εύκολο μονοπάτι είναι το Νο1 φαβορί να πάει στον τελικό (30%) αλλά το Νο2 για να το κατακτήσει (18,3%).
Στην 3η θέση είναι η Ισπανία με 13,5% και ακολουθεί η Αγγλία με 9,7%. Η Βραζιλία είναι 5η με 6,5% και την εξάδα κλείνει η Ολλανδία με 5,1%.
Ο υπερυπολογιστής Opta ανέλυσε όλα τα δεδομένα, προέβλεψε όλα τα σενάρια, και δίνει στη Γαλλία 18,7 % για κατάκτηση του τίτλου και 28,4% να βρεθεί στον τελικό.
Η εθνική Αργεντινής που έχει πιο εύκολο μονοπάτι είναι το Νο1 φαβορί να πάει στον τελικό (30%) αλλά το Νο2 για να το κατακτήσει (18,3%).
Στην 3η θέση είναι η Ισπανία με 13,5% και ακολουθεί η Αγγλία με 9,7%. Η Βραζιλία είναι 5η με 6,5% και την εξάδα κλείνει η Ολλανδία με 5,1%.
World Cup 2026 knockout stage predictions are in.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 28, 2026
The Opta supercomputer has simulated the tournament 25,000 times to forecast every team’s chances of reaching the final and becoming world champions.
Full breakdown 👇 pic.twitter.com/1yjmRTEEL4
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