Με ιαπωνική παροιμία απάντησε ο Απόστολος Τσιτσιπάς στην απόλυση από τον γιο του Στέφανο: Αν σε απέρριψαν, ίσως γλίτωσες από το λάθος μέρος
SPORTS
Στέφανος Τσιτσιπάς Απόστολος Τσιτσιπάς Τένις

Με ιαπωνική παροιμία απάντησε ο Απόστολος Τσιτσιπάς στην απόλυση από τον γιο του Στέφανο: Αν σε απέρριψαν, ίσως γλίτωσες από το λάθος μέρος

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποφάσισε να μην συνεχίσει με προπονητή τον Απόστολο και εκείνος αντέδρασε με ανάρτησή του στο Facebook

Με ιαπωνική παροιμία απάντησε ο Απόστολος Τσιτσιπάς στην απόλυση από τον γιο του Στέφανο: Αν σε απέρριψαν, ίσως γλίτωσες από το λάθος μέρος
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Λίγες ώρες πριν ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανακοίνωσε ότι η συνεργασία του με τον πατέρα του σαν προπονητής-αθλητής τελείωσε οριστικά. 

Ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς λίγο μετά την ανακοίνωση του γιου του, έγραψε μια ιαπωνική παροιμία, η οποία κατά πάσα πιθανότητα σχετίζεται με το... διαζύγιο με τον Στέφανο. 

Συγκεκριμένα, ο πατέρας και πρώην προπονητής του κορυφαίου Έλληνα τενίστα έγραψε:

«Υπάρχει ένας ιαπωνικός θρύλος που λέει: Αν έχασες το λεωφορείο, ίσως απέφυγες το ατύχημα.

Αν σε απέρριψαν, ίσως γλίτωσες από το λάθος μέρος.

Αν κάποιος έφυγε από τη ζωή σου, ίσως άφησε χώρο για εκείνον που πρόκειται να έρθει.

Το σύμπαν σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη.

Να εμπιστεύεσαι την παράκαμψη».


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