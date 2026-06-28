Βενεζουέλα: Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του διασώθηκαν τέσσερις ημέρες μετά τον σεισμό 
ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα Σεισμός

Βενεζουέλα: Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του διασώθηκαν τέσσερις ημέρες μετά τον σεισμό 

Ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών κατέβασαν τον νεαρό και τον πατέρα του από ένα βουνό από συντρίμμια

Βενεζουέλα: Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του διασώθηκαν τέσσερις ημέρες μετά τον σεισμό 
Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν σήμερα ζωντανοί από τα ερείπια, σχεδόν τέσσερις ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που συγκλόνισε τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στην Καραμπαλέντα, παραλιακή πόλη βορείως του Καράκας που έχει ισοπεδωθεί από την καταστροφή.

Ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών κατέβασαν τον νεαρό και τον πατέρα του από ένα βουνό από συντρίμμια. Οι δύο διασωθέντες, γυμνοί πάνω σε φορεία, μεταφέρονταν από τους διασώστες, ενώ περιβάλλονταν από δεκάδες ανθρώπους.

Ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα αυξήθηκε σήμερα σε 1.450, 774 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, εκ των οποίων 189 κατέρρευσαν ολοσχερώς. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των αγνοουμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000.

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