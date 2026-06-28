Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Ελμίν Ράστοντερ και υπογράφει στους πράσινους
SPORTS
Ελμίν Ράστοντερ Παναθηναϊκός Στεφάν Ντε Φράι

Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Ελμίν Ράστοντερ και υπογράφει στους πράσινους

Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να μεταβεί στην Ολλανδία και ο Στέφαν Ντε Φράι, προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις στο Άμστερνταμ και στη συνέχεια να ενσωματωθεί μαζί με την υπόλοιπη ομάδα στο Άπελντοορν

Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Ελμίν Ράστοντερ και υπογράφει στους πράσινους
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής (28/6) ο Ελμίν Ράστοντερ προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες της μεταγραφής του απ' την ελβετική Τουν στον Παναθηναϊκό.

Ο διεθνής Βορειομακεδόνας επιθετικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις το πρωί της Δευτέρας (29/6) και το απόγευμα θα πέσουν οι υπογραφές στο νέο τετραετές συμβόλαιό του με το «τριφύλλι». Την Τρίτη (30/6), ο 24χρονος επιθετικός θα ταξιδέψει για την Ολλανδία μαζί με τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, Στέφανο Κοτσόλη προκειμένου να ενσωματωθεί στο προπονητικό καμπ της ομάδας στο Άπελντοορν.

Ο Παναθηναϊκός θα καταβάλει ένα ποσό περίπου 4 εκατ. ευρώ προς την Τουν για την αγορά του Ράστοντερ, ενώ οι ετήσιες αποδοχές του νεόυ μεταγραφικού αποκτήματος των «πράσινων» θα ξεκινούν λίγο πάνω απ' τις 700.000 ευρώ και θα είναι κλιμακωτά αυξανόμενες ανά έτος.

Το πρωί της Δευτέρας (29/6) αναμένεται να μεταβεί στην Ολλανδία και ο Στέφαν Ντε Φράι, προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις στο Άμστερνταμ και στη συνέχεια να ενσωματωθεί μαζί με την υπόλοιπη ομάδα στο Άπελντοορν.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης