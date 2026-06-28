Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Ελμίν Ράστοντερ και υπογράφει στους πράσινους

Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να μεταβεί στην Ολλανδία και ο Στέφαν Ντε Φράι, προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις στο Άμστερνταμ και στη συνέχεια να ενσωματωθεί μαζί με την υπόλοιπη ομάδα στο Άπελντοορν