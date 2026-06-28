Πορτογαλία-Κολομβία: Η σύντροφος του Κονσεϊσάο μαζί με την δίδυμη αδελφή της έγιναν viral με ένα πλάνο από τις κερκίδες, βίντεο
SPORTS
Πορτογαλία Κολομβία Ματίλντε Νέιβα Φρανσίσκο Κονσεϊσάο Μουντιάλ 2026

Πορτογαλία-Κολομβία: Η σύντροφος του Κονσεϊσάο μαζί με την δίδυμη αδελφή της έγιναν viral με ένα πλάνο από τις κερκίδες, βίντεο

Η κάμερα έπιασε την Ματίλντε (σύντροφο του παίκτη της Γιουβέντους) και την δίδυμη αδελφή της, Μαρία Νέιβα, να αντιδρούν σε μεγάλη ευκαιρία της Πορτογαλίας

Πορτογαλία-Κολομβία: Η σύντροφος του Κονσεϊσάο μαζί με την δίδυμη αδελφή της έγιναν viral με ένα πλάνο από τις κερκίδες, βίντεο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Οι δίδυμες που εμφανίστηκαν στις οθόνες μας κατά τη διάρκεια του τελευταίου αγώνα της Πορτογαλίας στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026, άφησαν άφωνους τους φιλάθλους.

Εκτός από την ισοπαλία της Πορτογαλίας με την Κολομβία εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν και οι αδερφές Ματίλντε και Μαρία Νέιβα.

Οι φίλαθλοι εντυπωσιάστηκαν από την ομορφιά τους ενώ σε συνδυασμό με τις αντιδράσεις που είχαν στη χαμένη ευκαιρία της Πορτογαλίας για γκολ έγιναν γρήγορα viral.

Οι πανομοιότυπες δίδυμες δεν κατάφεραν να κρύψουν την απογοήτευσή τους όταν η Πορτογαλία έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όπου η μία έπιασε το κεφάλι της με τα χέρια της, ενώ η άλλη δάγκωσε τον αντίχειρά της.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο φυσικά έγινε viral, ενώ λίγο αργότερα αποκαλύφθηκε ότι η μία από τις δύο και συγκεκριμένα η Ματίλντε Νέιβα είναι η σύντροφος του Πορτογάλου άσου, Φρανσίσκο Κονσεϊσάο.

Το συγκεκριμένο απόσπασμα έγινε viral και τα σχόλια δεν έλειψαν. Όλοι οι χρήστες επικεντρώθηκαν στην εκθαμβωτική ομορφιά των δύο γυναικών, ενώ το βίντεο έχει δημοσιευτεί παντού.

8 ΣΧΟΛΙΑ

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