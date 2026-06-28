Θρίλερ στην Ιταλία: Άφαντος ο σύζυγος της υπουργού Οικογένειας μετά από βουτιά σε λίμνη
Θρίλερ στην Ιταλία: Άφαντος ο σύζυγος της υπουργού Οικογένειας μετά από βουτιά σε λίμνη
Με τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια και drones για την αναζήτηση στη λίμνη Βίκο
Συνεχίζονται οι έρευνες στη λίμνη Βίκο της Ιταλίας, για τον εντοπισμό του Λουίτζι Καβαλάρι, συζύγου της υπουργού Οικογένειας Ευγενίας Ροτσέλα. Τα ίχνη του Καβαλάρι χάθηκαν όταν έπεσε από τη βάρκα μέσα στη λίμνη το Σάββατο (27/6).
Το πρωί της Κυριακής (29/6), η επιφάνεια της λίμνης ερευνήθηκε χωρίς αποτέλεσμα από την πυροσβεστική υπηρεσία ενώ χρησιμοποιήθηκαν τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια με σόναρ. Από το Μιλάνο αναμένεται επίσης η άφιξη μιας ομάδας πυροσβεστών με ένα ειδικό υποβρύχιο drone, σύμφωνα με το ANSA.
«Πρόκειται για μια ιδιαίτερα περίπλοκη έρευνα λόγω των συνθηκών: η ορατότητα είναι πολύ χαμηλή ήδη στην επιφάνεια του νερού, οπότε όσο πιο βαθιά κατεβαίνουμε τόσο μειώνεται και πλησιάζει το μηδέν», εξήγησε ο αναπληρωτής νομάρχης του Βιτέρμπο, Αντρέα Νίνο Καπούτο, ο οποίος ήταν παρών στις επιχειρήσεις. «Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν», διαβεβαίωσε, «σε ένα περίπλοκο σενάριο και για ένα πολύ θλιβερό περιστατικό».
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 17:30 το απόγευμα του Σαββάτου. Το ζευγάρι είχε μόλις επιβιβαστεί σε ένα μικρό σκάφος όταν ο Καβαλάρι βούτηξε για να δροσιστεί. Αφού αναδύθηκε για λίγα δευτερόλεπτα, φέρεται να είπε ότι δεν αισθανόταν καλά, αλλά το σκάφος, που δεν ήταν αγκυροβολημένο, απομακρύνθηκε και όσοι ήταν επί του σκάφους δεν κατάφεραν να τον προλάβουν.
Το πρωί της Κυριακής (29/6), η επιφάνεια της λίμνης ερευνήθηκε χωρίς αποτέλεσμα από την πυροσβεστική υπηρεσία ενώ χρησιμοποιήθηκαν τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια με σόναρ. Από το Μιλάνο αναμένεται επίσης η άφιξη μιας ομάδας πυροσβεστών με ένα ειδικό υποβρύχιο drone, σύμφωνα με το ANSA.
«Πρόκειται για μια ιδιαίτερα περίπλοκη έρευνα λόγω των συνθηκών: η ορατότητα είναι πολύ χαμηλή ήδη στην επιφάνεια του νερού, οπότε όσο πιο βαθιά κατεβαίνουμε τόσο μειώνεται και πλησιάζει το μηδέν», εξήγησε ο αναπληρωτής νομάρχης του Βιτέρμπο, Αντρέα Νίνο Καπούτο, ο οποίος ήταν παρών στις επιχειρήσεις. «Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν», διαβεβαίωσε, «σε ένα περίπλοκο σενάριο και για ένα πολύ θλιβερό περιστατικό».
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 17:30 το απόγευμα του Σαββάτου. Το ζευγάρι είχε μόλις επιβιβαστεί σε ένα μικρό σκάφος όταν ο Καβαλάρι βούτηξε για να δροσιστεί. Αφού αναδύθηκε για λίγα δευτερόλεπτα, φέρεται να είπε ότι δεν αισθανόταν καλά, αλλά το σκάφος, που δεν ήταν αγκυροβολημένο, απομακρύνθηκε και όσοι ήταν επί του σκάφους δεν κατάφεραν να τον προλάβουν.
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