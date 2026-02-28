Μονεμβασιώτης για την άνοδο του Ηρακλή: «Η ομάδα υπέφερε αλλά επέστρεψε εκεί που πρέπει να είναι»
Ο προπονητής του Γηραιού, Γιώργος Πετράκης δήλωσε ότι «είμαι περήφανος που γράψαμε το όνομά μας στην ιστορική επάνοδο του Ηρακλή»
Ο Ηρακλής πανηγυρίζει την επιστροφή του στη Stoiximan Super League και η γιορτή συνεχίστηκε μετά τον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια του γηπέδου της Καρδίτσας.
Εκεί βρέθηκε και ο ισχυρός άνδρας της ομάδας, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης που πανηγύρισε με τους παίκτες την επιστροφή του «Γηραιού».
Οι άνθρωποι του Ηρακλή αποθέωσαν τον Μονεμβασιώτη φωνάζοντας το «είναι τρελός ο πρόεδρος».
Νωρίτερα με δηλώσεις του στην κάμερα του Action24 ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή τόνισε: Η ομάδα αυτή που έχει βασανιστεί πολύ γυρίζει εκεί που πρέπει να είναι. Τα όνειρα είναι να χαρεί ο κόσμος του Ηρακλή».
Ο αρχιτέκτονας αυτής της προσπάθειας, Γιώργος Πετράκης δήλωσε μετά την άνοδο της ομάδας: «
