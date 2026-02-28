Μονεμβασιώτης για την άνοδο του Ηρακλή: «Η ομάδα υπέφερε αλλά επέστρεψε εκεί που πρέπει να είναι»
SPORTS
Παναγιώτης Μονεμβασιώτης Γιώργος Πετράκης Ηρακλής Αναγέννηση Καρδίτσας

Μονεμβασιώτης για την άνοδο του Ηρακλή: «Η ομάδα υπέφερε αλλά επέστρεψε εκεί που πρέπει να είναι»

Ο προπονητής του Γηραιού, Γιώργος Πετράκης δήλωσε ότι «είμαι περήφανος που γράψαμε το όνομά μας στην ιστορική επάνοδο του Ηρακλή»

Μονεμβασιώτης για την άνοδο του Ηρακλή: «Η ομάδα υπέφερε αλλά επέστρεψε εκεί που πρέπει να είναι»
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ηρακλής πανηγυρίζει την επιστροφή του στη Stoiximan Super League και η γιορτή συνεχίστηκε μετά τον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια του γηπέδου της Καρδίτσας.

Εκεί βρέθηκε και ο ισχυρός άνδρας της ομάδας, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης που πανηγύρισε με τους παίκτες την επιστροφή του «Γηραιού».

Οι άνθρωποι του Ηρακλή αποθέωσαν τον Μονεμβασιώτη φωνάζοντας το «είναι τρελός ο πρόεδρος».


Νωρίτερα με δηλώσεις του στην κάμερα του Action24 ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή τόνισε: Η ομάδα αυτή που έχει βασανιστεί πολύ γυρίζει εκεί που πρέπει να είναι. Τα όνειρα είναι να χαρεί ο κόσμος του Ηρακλή».

Ο αρχιτέκτονας αυτής της προσπάθειας, Γιώργος Πετράκης δήλωσε μετά την άνοδο της ομάδας: «

Κλείσιμο
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης