Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Vegan μπέργκερ, χταποδάκι, προφιτερόλ: Νεοσύλλεκτος αποκάλυψε το μενού στον στρατό με βίντεο στο TikTok
Vegan μπέργκερ, χταποδάκι, προφιτερόλ: Νεοσύλλεκτος αποκάλυψε το μενού στον στρατό με βίντεο στο TikTok
Από μακαρόνια με κιμά και μπριζόλες μέχρι πίτσα, χταποδάκι και παστίτσιο - Το βίντεο παρουσιάζει αναλυτικά το πρόγραμμα σίτισης της εβδομάδας
Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης που, σύμφωνα με βίντεο το οποίο δημοσίευσε στρατιώτης στα social media, προσφέρεται σε μονάδα του Ελληνικού Στρατού, παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλία γευμάτων για τους στρατευμένους.
Στο βίντεο εμφανίζεται αναλυτικά το μενού της εβδομάδας, το οποίο περιλαμβάνει επιλογές με κρέας, όσπρια, λαδερά, ζυμαρικά, ψάρι και θαλασσινά, συνοδευτικά όπως σαλάτες, φέτα, τζατζίκι και τυροκαυτερή, αλλά και επιδόρπια.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η συχνή παρουσία γλυκών, καθώς το προφιτερόλ περιλαμβάνεται σε αρκετά από τα γεύματα της εβδομάδας, ενώ υπάρχει και παγωτό. Παράλληλα, στο πρόγραμμα υπάρχουν πιάτα όπως πίτσα, παστίτσιο, μπριζόλες, μακαρόνια με κιμά, κοτόπουλο, χοιρινό, αλλά και ρύζι με χταποδάκι.
Αναλυτικά το μενού από Δευτέρα ως Σάββατο
Δευτέρα
Μεσημεριανό: Μακαρόνια με κιμά, σαλάτα, τυροκαυτερή, προφιτερόλ.
Βραδινό: Σπανακόρυζο με φέτα, αναψυκτικό.
Τρίτη
Μεσημεριανό: Πουρές με στήθος κοτόπουλου, σαλάτα, τυροκαυτερή, προφιτερόλ και αναψυκτικό.
Βραδινό: Αρακάς με φέτα.
Τετάρτη
Μεσημεριανό: Φακές, vegan burger και προφιτερόλ.
Βραδινό: Ρύζι με χταποδάκι, ρώσικη σαλάτα και προφιτερόλ.
Πέμπτη
Μεσημεριανό: Μπούτι κοτόπουλου με ρύζι, φέτα, τζατζίκι και προφιτερόλ.
Στο βίντεο εμφανίζεται αναλυτικά το μενού της εβδομάδας, το οποίο περιλαμβάνει επιλογές με κρέας, όσπρια, λαδερά, ζυμαρικά, ψάρι και θαλασσινά, συνοδευτικά όπως σαλάτες, φέτα, τζατζίκι και τυροκαυτερή, αλλά και επιδόρπια.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η συχνή παρουσία γλυκών, καθώς το προφιτερόλ περιλαμβάνεται σε αρκετά από τα γεύματα της εβδομάδας, ενώ υπάρχει και παγωτό. Παράλληλα, στο πρόγραμμα υπάρχουν πιάτα όπως πίτσα, παστίτσιο, μπριζόλες, μακαρόνια με κιμά, κοτόπουλο, χοιρινό, αλλά και ρύζι με χταποδάκι.
Αναλυτικά το μενού από Δευτέρα ως Σάββατο
Δευτέρα
Μεσημεριανό: Μακαρόνια με κιμά, σαλάτα, τυροκαυτερή, προφιτερόλ.
Βραδινό: Σπανακόρυζο με φέτα, αναψυκτικό.
Τρίτη
Μεσημεριανό: Πουρές με στήθος κοτόπουλου, σαλάτα, τυροκαυτερή, προφιτερόλ και αναψυκτικό.
Βραδινό: Αρακάς με φέτα.
Τετάρτη
Μεσημεριανό: Φακές, vegan burger και προφιτερόλ.
Βραδινό: Ρύζι με χταποδάκι, ρώσικη σαλάτα και προφιτερόλ.
Πέμπτη
Μεσημεριανό: Μπούτι κοτόπουλου με ρύζι, φέτα, τζατζίκι και προφιτερόλ.
Βραδινό: Πίτσα, πατάτες φούρνου και αναψυκτικό.
Παρασκευή
Μεσημεριανό: Χοιρινό με πουρέ, ρώσικη σαλάτα και παγωτό.
Βραδινό: Πουρές με ψάρι, φέτα, αναψυκτικό και προφιτερόλ.
Σάββατο
Μεσημεριανό: Μπριζόλες με πατάτες φούρνου, τζατζίκι και αναψυκτικό.
Βραδινό: Παστίτσιο, γιαούρτι και προφιτερόλ.
Παρασκευή
Μεσημεριανό: Χοιρινό με πουρέ, ρώσικη σαλάτα και παγωτό.
Βραδινό: Πουρές με ψάρι, φέτα, αναψυκτικό και προφιτερόλ.
Σάββατο
Μεσημεριανό: Μπριζόλες με πατάτες φούρνου, τζατζίκι και αναψυκτικό.
Βραδινό: Παστίτσιο, γιαούρτι και προφιτερόλ.
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