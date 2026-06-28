Vegan μπέργκερ, χταποδάκι, προφιτερόλ: Νεοσύλλεκτος αποκάλυψε το μενού στον στρατό με βίντεο στο TikTok

Από μακαρόνια με κιμά και μπριζόλες μέχρι πίτσα, χταποδάκι και παστίτσιο - Το βίντεο παρουσιάζει αναλυτικά το πρόγραμμα σίτισης της εβδομάδας