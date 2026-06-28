Νετανιάχου: Παίρνουμε πολύ σοβαρά τις απειλές του Ερντογάν, θα ενημερώσουμε σχετικά και τον Τραμπ

«Αν υπάρχει ένα πράγμα που μάθαμε από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι, όταν κάποιος λέει πως σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνεις στα σοβαρά» είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο