Μίλτος Τεντόγλου: Πρωτιά με άλμα στα 8,39μ στο 3ο Piraeus Street Long Jump, βίντεο

Το επίπεδο του αγώνα ήταν υψηλό με πέντε αθλητές πάνω από τα 8,10 μέτρα. Δεύτερος με 8,21 μ. ήταν ο Τζέρεμι Ντέιβις και τρίτος ο Λούβο Μανιόνγκα με 8,15 μ. (2,7). Ο Τάτζεϊ Γκέιλ ήταν τέταρτος με 8,10 μ. (0,8), επίδοση που έκανε και ο Νορβηγός Χένρικ Φλάτνες. Ο Νίκος Σταματονικολός ήταν ένατος με 7,75 μέτρα.Στο μήκος γυναικών, η Μίλιτσα Γκαρντασέβιτς (SRB) κατέκτησε τη νίκη με 6,70 μ. (+2,2), επίδοση που σημειώθηκε με ευνοϊκό άνεμο. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Τζάσμιν Σόγιερς (GBR) με 6,61 μ. (+3,1), ενώ τρίτη ήταν η Αλίνα Ροτάρου-Κοττμάν (ROU) με 6,50 μ. (+1,0).Την τέταρτη θέση κατέλαβε η Σπυριδούλα Καρύδη με 6,42 μ. (+1,2), στη δεύτερη καλύτερη φετινή της επίδοση μετά το 6,45 μ., σε μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική επιστροφή στη δράση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, δείχνοντας πως επανέρχεται δυναμικά σε υψηλό επίπεδο και αφήνοντας πολύ θετικές εντυπώσεις για τη συνέχεια της σεζόν.