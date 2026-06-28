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Μίλτος Τεντόγλου: Πρωτιά με άλμα στα 8,39μ στο 3ο Piraeus Street Long Jump, βίντεο
Μίλτος Τεντόγλου: Πρωτιά με άλμα στα 8,39μ στο 3ο Piraeus Street Long Jump, βίντεο
Ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν σε καλή βραδιά στον Πειραιά και έκανε νέο ρεκόρ αγώνα
Νικητής στο 3ο Piraeus Street Long Jump ήταν και φέτος ο Μίλτος Τεντόγλου.
Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους με άλμα στα 8,39μ πήρε την πρωτιά στο μίτινγκ το οποίο διεξήχθη με επιτυχία στο προαύλιο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
Το άλμα του Μίλτου Τεντόγλου είναι νέο ρεκόρ αγώνα.
Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι ξεκίνησε τον αγώνα του με άλμα στα 7,92 μ. πατώντας λίγο πίσω και συνέχισε με 8,19 μ. και 8,11 μ. Στο τέταρτο άλμα μπήκε δυνατά και προσγειώθηκε στα 8,36 μ., ενώ άφησε την πέμπτη προσπάθεια για να κλείσει τον αγώνα του στα 8,39 μ. (0,3).
Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους με άλμα στα 8,39μ πήρε την πρωτιά στο μίτινγκ το οποίο διεξήχθη με επιτυχία στο προαύλιο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
Το άλμα του Μίλτου Τεντόγλου είναι νέο ρεκόρ αγώνα.
Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι ξεκίνησε τον αγώνα του με άλμα στα 7,92 μ. πατώντας λίγο πίσω και συνέχισε με 8,19 μ. και 8,11 μ. Στο τέταρτο άλμα μπήκε δυνατά και προσγειώθηκε στα 8,36 μ., ενώ άφησε την πέμπτη προσπάθεια για να κλείσει τον αγώνα του στα 8,39 μ. (0,3).
Το επίπεδο του αγώνα ήταν υψηλό με πέντε αθλητές πάνω από τα 8,10 μέτρα. Δεύτερος με 8,21 μ. ήταν ο Τζέρεμι Ντέιβις και τρίτος ο Λούβο Μανιόνγκα με 8,15 μ. (2,7). Ο Τάτζεϊ Γκέιλ ήταν τέταρτος με 8,10 μ. (0,8), επίδοση που έκανε και ο Νορβηγός Χένρικ Φλάτνες. Ο Νίκος Σταματονικολός ήταν ένατος με 7,75 μέτρα.
Στο μήκος γυναικών, η Μίλιτσα Γκαρντασέβιτς (SRB) κατέκτησε τη νίκη με 6,70 μ. (+2,2), επίδοση που σημειώθηκε με ευνοϊκό άνεμο. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Τζάσμιν Σόγιερς (GBR) με 6,61 μ. (+3,1), ενώ τρίτη ήταν η Αλίνα Ροτάρου-Κοττμάν (ROU) με 6,50 μ. (+1,0).
Την τέταρτη θέση κατέλαβε η Σπυριδούλα Καρύδη με 6,42 μ. (+1,2), στη δεύτερη καλύτερη φετινή της επίδοση μετά το 6,45 μ., σε μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική επιστροφή στη δράση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, δείχνοντας πως επανέρχεται δυναμικά σε υψηλό επίπεδο και αφήνοντας πολύ θετικές εντυπώσεις για τη συνέχεια της σεζόν.
Στο μήκος γυναικών, η Μίλιτσα Γκαρντασέβιτς (SRB) κατέκτησε τη νίκη με 6,70 μ. (+2,2), επίδοση που σημειώθηκε με ευνοϊκό άνεμο. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Τζάσμιν Σόγιερς (GBR) με 6,61 μ. (+3,1), ενώ τρίτη ήταν η Αλίνα Ροτάρου-Κοττμάν (ROU) με 6,50 μ. (+1,0).
Την τέταρτη θέση κατέλαβε η Σπυριδούλα Καρύδη με 6,42 μ. (+1,2), στη δεύτερη καλύτερη φετινή της επίδοση μετά το 6,45 μ., σε μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική επιστροφή στη δράση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, δείχνοντας πως επανέρχεται δυναμικά σε υψηλό επίπεδο και αφήνοντας πολύ θετικές εντυπώσεις για τη συνέχεια της σεζόν.
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