Η Φαίη Σκορδά αγκαλιά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη στο πάρτι του γάμου της Αθηνάς Οικονομάκου

Η ανάρτηση της παρουσιάστριας με τον σύντροφό της - Το ζευγάρι ετοιμάζει τον δικό του γάμο το προσεχές διάστημα