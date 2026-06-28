Η Φαίη Σκορδά αγκαλιά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη στο πάρτι του γάμου της Αθηνάς Οικονομάκου
Η Φαίη Σκορδά αγκαλιά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη στο πάρτι του γάμου της Αθηνάς Οικονομάκου
Η ανάρτηση της παρουσιάστριας με τον σύντροφό της - Το ζευγάρι ετοιμάζει τον δικό του γάμο το προσεχές διάστημα
Αγκαλιά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη παρουσιάστηκε η Φαίη Σκορδά σε ένα στιγμιότυπο που δημοσίευσε η ίδια στα social media, από το πάρτι του γάμου της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα.
Η παρουσιάστρια έφυγε την Παρασκευή 26 Ιουνίου από την Αθηνά μετά το οριστικό φινάλε της εκπομπής «Buongiorno», συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, ώστε να αναχωρήσουν για την Πάρο και να γιορτάσουν μαζί με το ζευγάρι την ένωσή τους.
Παρόλο που η Φαίη Σκορδά δεν συνηθίζει να κάνει συχνά αναρτήσεις με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, το Σάββατο 27 Ιουνίου ανέβασε ένα story στο Instagram κατά το οποίο βρισκόταν στην αγκαλιά του αγαπημένου της, ενώ δίπλα τους πόζαραν καλοί τους φίλοι, στο photobooth του γαμήλιου πάρτι.
Δείτε τη φωτογραφία
Η παρουσιάστρια και ο σύντροφός της μετρούν περίπου πέντε χρόνια σχέσης, όμως έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση τον περασμένο Απρίλιο, σε εκδήλωση της Make a Wish Ελλάδος. Λίγο καιρό μετά, κυκλοφόρησαν φήμες πως οι δυο τους σκοπεύουν να ενωθούμε νε τα ιερά δεσμά του γάμου, με τη Φαίη Σκορδά να το επιβεβαιώνει στον τηλεοπτικό αέρα, χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες.
Η παρουσιάστρια έφυγε την Παρασκευή 26 Ιουνίου από την Αθηνά μετά το οριστικό φινάλε της εκπομπής «Buongiorno», συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, ώστε να αναχωρήσουν για την Πάρο και να γιορτάσουν μαζί με το ζευγάρι την ένωσή τους.
Παρόλο που η Φαίη Σκορδά δεν συνηθίζει να κάνει συχνά αναρτήσεις με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, το Σάββατο 27 Ιουνίου ανέβασε ένα story στο Instagram κατά το οποίο βρισκόταν στην αγκαλιά του αγαπημένου της, ενώ δίπλα τους πόζαραν καλοί τους φίλοι, στο photobooth του γαμήλιου πάρτι.
Δείτε τη φωτογραφία
Η παρουσιάστρια και ο σύντροφός της μετρούν περίπου πέντε χρόνια σχέσης, όμως έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση τον περασμένο Απρίλιο, σε εκδήλωση της Make a Wish Ελλάδος. Λίγο καιρό μετά, κυκλοφόρησαν φήμες πως οι δυο τους σκοπεύουν να ενωθούμε νε τα ιερά δεσμά του γάμου, με τη Φαίη Σκορδά να το επιβεβαιώνει στον τηλεοπτικό αέρα, χωρίς να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες.
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