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Δύο διασώσεις μέσα σε λίγες ώρες στη Λήμνο: Ζευγάρι σε SUP και παιδί σε φουσκωτό παρασύρθηκαν από τους ανέμους
Δύο διασώσεις μέσα σε λίγες ώρες στη Λήμνο: Ζευγάρι σε SUP και παιδί σε φουσκωτό παρασύρθηκαν από τους ανέμους
Ζευγάρι βρέθηκε στα ανοιχτά Παρθενόμυτου και η γυναίκα έχασε τη σανίδα της – Στο Πλατύ παιδί παρασύρθηκε σε φουσκωτό στρώμα
Δύο διαφορετικά περιστατικά διάσωσης σημειώθηκαν σήμερα (28/6) στη Λήμνο. Ένα ζευγάρι Βουλγάρων τουριστών παρασύρθηκε ενώ έκανε SUP καθώς επίσης και ένα παιδί πάνω σε φουσκωτό.
Το πρώτο και πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Παρθενόμυτου. Σύμφωνα με το limnoslive.gr, ζευγάρι Βούλγαρων τουριστών ξεκίνησε με δύο σανίδες κωπηλασίας (SUP), όμως οι πολύ ισχυροί άνεμοι τούς παρέσυραν γρήγορα μακριά από την ακτή. Την επικίνδυνη εξέλιξη αντιλήφθηκε λουόμενος, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Από την πρώτη στιγμή στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης, με το Λιμενικό να ζητά τη συνδρομή του Γιάννη Καλημάνα από τον Μούδρο, ο οποίος έσπευσε στο σημείο με το καΐκι του. Παράλληλα, καθοριστική ήταν και η συμβολή του Βασίλη Σταματέρη, ο οποίος με σωστική λέμβο κατάφερε να εντοπίσει και να περισυλλέξει τη γυναίκα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα είχε ήδη χωριστεί από τον σύζυγό της, είχε χάσει τη σανίδα της και βρισκόταν μέσα στη θάλασσα χωρίς μέσο επίπλευσης, ενώ παρουσίαζε σημάδια υποθερμίας. Ο άνδρας διατηρούσε ακόμη τη σανίδα του και στη συνέχεια ρυμουλκήθηκε με ασφάλεια μαζί με αυτήν.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε και δεύτερο περιστατικό, αυτή τη φορά στην παραλία του Πλατύ. Μικρό παιδί που βρισκόταν πάνω σε παιδικό φουσκωτό στρώμα παρασύρθηκε από τον δυνατό αέρα προς τα ανοιχτά, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους λουόμενους. Αμέσως ειδοποιήθηκε το Λιμενικό, ενώ ταυτόχρονα πολίτης έσπευσε να βοηθήσει και κατάφερε να προσεγγίσει το παιδί, βγάζοντας το με ασφάλεια στη στεριά πριν χρειαστεί περαιτέρω επέμβαση.
Το πρώτο και πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Παρθενόμυτου. Σύμφωνα με το limnoslive.gr, ζευγάρι Βούλγαρων τουριστών ξεκίνησε με δύο σανίδες κωπηλασίας (SUP), όμως οι πολύ ισχυροί άνεμοι τούς παρέσυραν γρήγορα μακριά από την ακτή. Την επικίνδυνη εξέλιξη αντιλήφθηκε λουόμενος, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Από την πρώτη στιγμή στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης, με το Λιμενικό να ζητά τη συνδρομή του Γιάννη Καλημάνα από τον Μούδρο, ο οποίος έσπευσε στο σημείο με το καΐκι του. Παράλληλα, καθοριστική ήταν και η συμβολή του Βασίλη Σταματέρη, ο οποίος με σωστική λέμβο κατάφερε να εντοπίσει και να περισυλλέξει τη γυναίκα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα είχε ήδη χωριστεί από τον σύζυγό της, είχε χάσει τη σανίδα της και βρισκόταν μέσα στη θάλασσα χωρίς μέσο επίπλευσης, ενώ παρουσίαζε σημάδια υποθερμίας. Ο άνδρας διατηρούσε ακόμη τη σανίδα του και στη συνέχεια ρυμουλκήθηκε με ασφάλεια μαζί με αυτήν.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε και δεύτερο περιστατικό, αυτή τη φορά στην παραλία του Πλατύ. Μικρό παιδί που βρισκόταν πάνω σε παιδικό φουσκωτό στρώμα παρασύρθηκε από τον δυνατό αέρα προς τα ανοιχτά, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους λουόμενους. Αμέσως ειδοποιήθηκε το Λιμενικό, ενώ ταυτόχρονα πολίτης έσπευσε να βοηθήσει και κατάφερε να προσεγγίσει το παιδί, βγάζοντας το με ασφάλεια στη στεριά πριν χρειαστεί περαιτέρω επέμβαση.
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