Τηλεοπτικός σταθμός στην Νότια Κορέα έβαλε μπλερ στον προπονητή της ομάδας μετά την αποτυχία στο Μουντιάλ, δείτε βίντεο
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Τηλεοπτικός σταθμός στην Νότια Κορέα έβαλε μπλερ στον προπονητή της ομάδας μετά την αποτυχία στο Μουντιάλ, δείτε βίντεο

Η Νότια Κορέα ηττήθηκε από την Νότια Αφρική στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων και αποχώρησε από το τουρνουά με αιχμές των δημοσιογράφων και του προέδρου της Χώρας κατά του προπονητή Χονγκ Μιούνγκ - Μπο

Τηλεοπτικός σταθμός στην Νότια Κορέα έβαλε μπλερ στον προπονητή της ομάδας μετά την αποτυχία στο Μουντιάλ, δείτε βίντεο
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Η Νότια Κορέα ξεκίνησε εντυπωσιακά την παρουσία της στο Μουντιάλ 2026 πανηγυρίζοντας τη νίκη με ανατροπή κόντρα στην Τσεχία, αλλά στη συνέχεια έχασε τόσο από το Μεξικό όσο και από τη Νότια Αφρική με αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός συνέχειας.

Μια σοκαριστική εξέλιξη για του Ασιάτες που ταξίδεψαν στη Βόρεια Αμερική με πολλά όνειρα, αλλά το αγωνιστικό ναυάγιο προκάλεσε τεράστιες αναταράξεις και σε πολιτικό επίπεδο.

Ο πρόεδρος της χώρας, Λι Τζάε Μιουνγκ, με ποστάρισμα του στο Χ έκανε λόγο «ευνοιοκρατία» στις επιλογές των ποδοσφαιριστών της αποστολής και εξαπέλυσε επίθεση κατά του ομοσπονδιακού προπονητή, Χονγκ Μιουνγκ-μπο, ενώ παράλληλα ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού, για τα πεπραγμένα της εθνικής στο Μουντιάλ.

Σφοδρές αντιδράσεις είχαμε όμως και από τα media της χώρας. 


Το τηλεοπτικό κανάλι «KBS» έβαλε... μπλερ, δηλαδή θόλωσε την εικόνα του Χονγκ Μιούνγκ-Μπο την ώρα που έκανε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τη Νότια Αφρική.

Το αντιμετώπισε έτσι σαν... εγκληματία και έδειξε ότι τον θεωρεί - όπως και ο πρόεδρος της χώρας βέβαια - υπεύθυνο για το φιάσκο!

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Ο Χονγκ Μιούνγκ Μπο, όπως ήταν αναμενόμενο. παραιτήθηκε από το πόστο του ομοσπονδιακού προπονητή της Νότιας Κορέας και δήλωσε:

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από το κορεατικό κοινό που στήριξε την ομάδα μας. Σήμερα, παραιτούμαι. Η ανάληψη αυτής της θέσης δεν ήταν ποτέ εύκολη επιλογή, αλλά από τη στιγμή που την αποδέχτηκα, η μόνη μου μέριμνα ήταν να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου υπεύθυνα μέχρι το τέλος».
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