Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου Κ18: Πρώτη και με ρεκόρ στα 200μ. η Ελένη Ιακωβάκη, δείτε βίντεο

Η 17χρονη έκανε την κορυφαία επίδοση για φέτος στην κατηγορία Κ18 των γυναικών - Τη δεύτερη και την τρίτη θέση πήραν οι Μαρκούλη και Κοκόση αντίστοιχα καταρρίπτοντας και οι ίδιες το προηγούμενο Πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο κατείχε η Μαρκούλη





Ωστόσο, τόσο η Φανή Μαρκούλη (ΓΣ Έδεσσας) όσο και η Αγγελίνα Κοκόση (ΓΣ Ίκαρος Ν. Ιωνίας) ακολούθησαν με επιδόσεις καλύτερες από το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο ήταν 23.95 και κατείχε η Μαρκούλη από φέτος.







Η αθλήτρια από την Έδεσσα ήταν δεύτερη στη σημερινή κούρσα με 23.63 (0,9) και η Κοκόση οριακά πίσω της με 23.71. Η Κοκόση έφυγε καλύτερα από όλες στο βατήρα, η Ιακωβάκη ανέβασε γρήγορα τον ρυθμό της, ενώ η Μαρκούλη ήταν εκείνη που έκανε την αντεπίθεση στο τέλος.



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Οι τρεις Ελληνίδες βρίσκονται στην κορυφή της Ευρώπης στην κατηγορία τους και είναι υποψήφιες για καλές εμφανίσεις στο Ριέτι, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.



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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @segas.gr

Η Ιωάννα Τσίγκα (ΓΕ Γρεβενών) είχε το σθένος να πάρει τη νίκη στην έκτη προσπάθεια με άλμα στα 6,12 μ. (0,5) βελτιώνοντας παράλληλα και το ατομικό της ρεκόρ (6,08 μ.).



Φανταστική κούρσα έγινε στα 200 μ. κοριτσιών, στην πιο συναρπαστική κούρσα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ18 στην Πάτρα , με την Ελένη Ιακωβάκη (ΟΦΚΑ Οδυσσέας) να επικρατεί με 23.48 (0,9), βελτιώνοντας το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 και πετυχαίνοντας την κορυφαία επίδοση στην Ευρώπη στις γυναίκες Κ18.Ωστόσο, τόσο η Φανή Μαρκούλη (ΓΣ Έδεσσας) όσο και η Αγγελίνα Κοκόση (ΓΣ Ίκαρος Ν. Ιωνίας) ακολούθησαν με επιδόσεις καλύτερες από το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο ήταν 23.95 και κατείχε η Μαρκούλη από φέτος.Η αθλήτρια από την Έδεσσα ήταν δεύτερη στη σημερινή κούρσα με 23.63 (0,9) και η Κοκόση οριακά πίσω της με 23.71. Η Κοκόση έφυγε καλύτερα από όλες στο βατήρα, η Ιακωβάκη ανέβασε γρήγορα τον ρυθμό της, ενώ η Μαρκούλη ήταν εκείνη που έκανε την αντεπίθεση στο τέλος.Οι τρεις Ελληνίδες βρίσκονται στην κορυφή της Ευρώπης στην κατηγορία τους και είναι υποψήφιες για καλές εμφανίσεις στο Ριέτι, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.Η Ιακωβάκη έχει δηλώσει πως στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα συμμετάσχει στα 400 μ. – αγώνισμα στο οποίο νίκησε χθες με διπλό πανελλήνιο ρεκόρ και την κορυφαία επίδοση στην Ευρώπη – ενώ οι Κοκόση και Μαρκούλη θα αγωνιστούν στα 200 μέτρα.Η Ιωάννα Τσίγκα (ΓΕ Γρεβενών) είχε το σθένος να πάρει τη νίκη στην έκτη προσπάθεια με άλμα στα 6,12 μ. (0,5) βελτιώνοντας παράλληλα και το ατομικό της ρεκόρ (6,08 μ.).

Η νεαρή άφησε στη δεύτερη θέση την Ευαγγελία Παυλακάκη (ΑΟ Κάλλιστος) με 5,96 μ. (0,7) και στην τρίτη τη Μαρία Γλύκα (ΑΟ Φιλοθέης) με 5,84 μ. (1,2).



Οι Φώτης Μπενής (Πελασγός Λάρισας) και Βασίλης Γουιγούης (Πελασγός Λάρισας) ξεχώρισαν μέχρι σήμερα στη σεζόν στα 800 μ. και το έκαναν και στη δεύτερη ημέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.



Ο Μπενής αναδείχθηκε νικητής με 1.53.81 σε μια κούρσα τακτικής, με τον συναθλητή του να μένει μακριά από το φετινό του ρεκόρ και να ακολουθεί με 1.55.03. Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Φανούρης-Ιωάννης Τσουράκης (ΑΟ Λούης Κορυδαλλού) με 1.55.31.





Πηγή:ΣΕΓΑΣ