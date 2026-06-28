«Φέρτε πάγο από το σπίτι»: Απελπιστική η κατάσταση στα νοσοκομεία της Γερμανίας λόγω έλλειψης κλιματιστικών

Μόνο το ένα στα τρία γερμανικά νοσοκομεία διαθέτει κλιματισμό στα δωμάτια των ασθενών - Δεν λύνουν το πρόβλημα οι ανεμιστήρες, προειδοποιούν οι ειδικοί