«Φέρτε πάγο από το σπίτι»: Απελπιστική η κατάσταση στα νοσοκομεία της Γερμανίας λόγω έλλειψης κλιματιστικών
«Φέρτε πάγο από το σπίτι»: Απελπιστική η κατάσταση στα νοσοκομεία της Γερμανίας λόγω έλλειψης κλιματιστικών
Μόνο το ένα στα τρία γερμανικά νοσοκομεία διαθέτει κλιματισμό στα δωμάτια των ασθενών - Δεν λύνουν το πρόβλημα οι ανεμιστήρες, προειδοποιούν οι ειδικοί
Τα γερμανικά νοσοκομεία δεν είναι προετοιμασμένα για να αντιμετωπίσουν συνθήκες καύσωνα, προειδοποιεί ο Marbuger Bund, ο μεγαλύτερος ιατρικός σύλλογος της χώρας. Όπως δηλώνει στο ZDF η πρόεδρος του συλλόγου, Σουζάνε Γιόνα, αυτή τη στιγμή μόλις το ένα στα τρία νοσοκομεία της Γερμανίας διαθέτει κλιματισμό στους θαλάμους όπου νοσηλεύονται οι ασθενείς. «Προφανώς αυτή η κατάσταση είναι δυσάρεστη για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, αλλά είναι ακόμη πιο δυσάρεστη για τους ίδιους τους ασθενείς», επισημαίνει.
Το πρόβλημα εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά τις τελευταίες ημέρες, με τις θερμοκρασίες στη Γερμανία να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η εκπρόσωπος του Marburger Bund διευκρινίζει ότι ασφαλώς λειτουργεί κλιματισμός σε όλους χώρους, στους οποίους κρίνεται απολύτως απαραίτητος για τεχνικούς λόγους, όπως είναι τα χειρουργεία και το τμήμα Ακτινολογίας. Επίσης, και οι περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας διαθέτουν πλέον κλιματισμό. Ωστόσο, στις πτέρυγες απλής νοσηλείας ο κλιματισμός παραμένει η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.
Ποια είναι οι λύση σε δύσκολες καταστάσεις; «Συχνά απευθύνουμε έκκληση στους συγγενείς των ασθενών να φέρνουν από το σπίτι παγοκύστες, οι οποίες ασφαλώς προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση» λέει η Σουζάνε Γιόνα. Σε τελική ανάλυση, οι συνθήκες καύσωνα μπορεί «να προκαλέσουν κινδύνους για τον ασθενή. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι η ίαση μίας πληγής καθυστερεί όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες...»
Η χρήση του ανεμιστήρα δεν είναι απλή υπόθεση, ιδιαίτερα σε ένα νοσοκομείο. Πολλοί εκτιμούν ότι ένας ανεμιστήρας μπορεί να προκαλέσει «προβλήματα υγιεινής», δηλαδή, με απλά λόγια, να διασκορπίζει και να μεταδίδει ιούς σε έναν κοινόχρηστο χώρο. Η Σουζάνε Γιόνα υποστηρίζει ότι «ακόμη και εκτός νοσοκομείου, σε θερμοκρασίες άνω των 39 βαθμών δεν έχει νόημα η χρήση του ανεμιστήρα, γιατί η ροή του αέρα δεν βοηθάει, αλλά απλώς μεταφέρει τη ζέστη στον ανθρώπινο οργανισμό». Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες οι ανεμιστήρες ήδη χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία, αλλά μόνο σε χώρους όπου δεν υπάρχει ανησυχία για πιθανά «προβλήματα υγιεινής», για παράδειγμα σε αίθουσες αναμονής.
Ήδη την περασμένη εβδομάδα, o Γκέραλντ Γκας, πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Νοσοκομείων (DKG), χτύπησε «καμπανάκι» για τις συνέπειες που μπορεί να έχει ο καύσωνας στους ασθενείς, αλλά και στο προσωπικό των νοσοκομείων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το κύριο πρόβλημα έγκειται στην απροθυμία των ομοσπονδιακών κρατιδίων να προχωρήσουν στις απαραίτητες επενδύσεις, με αποτέλεσμα «οι κλινικές να αυτοσχεδιάζουν με συστήματα σκίασης, με ανεμιστήρες και με παγοκύστες».
Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του DKG επικρίνει το νέο πακέτο περικοπών, που εξήγγειλε πρόσφατα η υπουργός Υγείας Νίνα Βάρκεν. «Εάν υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια, ο κλιματισμός στα νοσοκομεία θα παραμείνει μία ουτοπία» λέει ο Γκέραλντ Γκας. Κατά την εκτίμησή του, απαιτείται ένα πολυετές πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των δημοσίων νοσοκομείων, με επενδύσεις συνολικού ύψους 31 δισ. ευρώ.
Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του αναζητώντας δροσιά εν μέσω του καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες τη Γερμανία, ενώ ένα βρέφος σώθηκε από θερμοπληξία όταν κλειδώθηκε στο αυτοκίνητο. Η περασμένη νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με το θερμόμετρο να παραμένει στους 29,4 βαθμούς Κελσίου στην ανατολική Σαξονία. Μετά τη ζέστη ωστόσο έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας και έντονες καταιγίδες.
Ένας 22χρονος άνδρας πνίγηκε χθες το απόγευμα στη λίμνη Ζόντενματσε της Βρέμης, όταν μπήκε στο νερό σε απαγορευμένο σημείο και μάλιστα χωρίς να γνωρίζει κολύμπι. Φίλοι του προσπάθησαν χωρίς αποτέλεσμα να τον σώσουν, αλλά κινδύνεψαν και εκείνοι. Στο Ρέντενταλ της Βαυαρίας ένα βρέφος οκτώ μηνών σώθηκε οριακά από θερμοπληξία. Το βρέφος καθόταν στο ειδικό κάθισμα και έπαιζε με το κλειδί που του είχε δώσει πατέρας του ως παιχνίδι, όταν ενεργοποίησε το κεντρικό κλείδωμα. Καθώς δεν υπήρχε εφεδρικό κλειδί, πυροσβέστες εκλήθησαν να σπάσουν το παράθυρο και να απελευθερώσουν το βρέφος. Τις τελευταίες ημέρες οι αρχές και τα ΜΜΕ απευθύνουν συνεχώς εκκλήσεις για ιδιαίτερη προσοχή σχετικά με τον κίνδυνο να μείνουν στο αυτοκίνητο παιδιά, ηλικιωμένοι, αλλά και ζώα, τονίζοντας ότι στον χώρο του κλειστού οχήματος η εξωτερική θερμοκρασία πολλαπλασιάζεται, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο θερμοπληξίας.
Το πρόβλημα εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά τις τελευταίες ημέρες, με τις θερμοκρασίες στη Γερμανία να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η εκπρόσωπος του Marburger Bund διευκρινίζει ότι ασφαλώς λειτουργεί κλιματισμός σε όλους χώρους, στους οποίους κρίνεται απολύτως απαραίτητος για τεχνικούς λόγους, όπως είναι τα χειρουργεία και το τμήμα Ακτινολογίας. Επίσης, και οι περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας διαθέτουν πλέον κλιματισμό. Ωστόσο, στις πτέρυγες απλής νοσηλείας ο κλιματισμός παραμένει η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.
«Φέρτε πάγο από το σπίτι»
Ποια είναι οι λύση σε δύσκολες καταστάσεις; «Συχνά απευθύνουμε έκκληση στους συγγενείς των ασθενών να φέρνουν από το σπίτι παγοκύστες, οι οποίες ασφαλώς προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση» λέει η Σουζάνε Γιόνα. Σε τελική ανάλυση, οι συνθήκες καύσωνα μπορεί «να προκαλέσουν κινδύνους για τον ασθενή. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι η ίαση μίας πληγής καθυστερεί όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες...»
Η χρήση του ανεμιστήρα δεν είναι απλή υπόθεση, ιδιαίτερα σε ένα νοσοκομείο. Πολλοί εκτιμούν ότι ένας ανεμιστήρας μπορεί να προκαλέσει «προβλήματα υγιεινής», δηλαδή, με απλά λόγια, να διασκορπίζει και να μεταδίδει ιούς σε έναν κοινόχρηστο χώρο. Η Σουζάνε Γιόνα υποστηρίζει ότι «ακόμη και εκτός νοσοκομείου, σε θερμοκρασίες άνω των 39 βαθμών δεν έχει νόημα η χρήση του ανεμιστήρα, γιατί η ροή του αέρα δεν βοηθάει, αλλά απλώς μεταφέρει τη ζέστη στον ανθρώπινο οργανισμό». Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες οι ανεμιστήρες ήδη χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία, αλλά μόνο σε χώρους όπου δεν υπάρχει ανησυχία για πιθανά «προβλήματα υγιεινής», για παράδειγμα σε αίθουσες αναμονής.
Απαιτούνται επενδύσεις δισεκατομμυρίων
Ήδη την περασμένη εβδομάδα, o Γκέραλντ Γκας, πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Νοσοκομείων (DKG), χτύπησε «καμπανάκι» για τις συνέπειες που μπορεί να έχει ο καύσωνας στους ασθενείς, αλλά και στο προσωπικό των νοσοκομείων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το κύριο πρόβλημα έγκειται στην απροθυμία των ομοσπονδιακών κρατιδίων να προχωρήσουν στις απαραίτητες επενδύσεις, με αποτέλεσμα «οι κλινικές να αυτοσχεδιάζουν με συστήματα σκίασης, με ανεμιστήρες και με παγοκύστες».
Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του DKG επικρίνει το νέο πακέτο περικοπών, που εξήγγειλε πρόσφατα η υπουργός Υγείας Νίνα Βάρκεν. «Εάν υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια, ο κλιματισμός στα νοσοκομεία θα παραμείνει μία ουτοπία» λέει ο Γκέραλντ Γκας. Κατά την εκτίμησή του, απαιτείται ένα πολυετές πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των δημοσίων νοσοκομείων, με επενδύσεις συνολικού ύψους 31 δισ. ευρώ.
Ακόμη ένας νεκρός σε λίμνη
Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του αναζητώντας δροσιά εν μέσω του καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες τη Γερμανία, ενώ ένα βρέφος σώθηκε από θερμοπληξία όταν κλειδώθηκε στο αυτοκίνητο. Η περασμένη νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με το θερμόμετρο να παραμένει στους 29,4 βαθμούς Κελσίου στην ανατολική Σαξονία. Μετά τη ζέστη ωστόσο έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας και έντονες καταιγίδες.
Ένας 22χρονος άνδρας πνίγηκε χθες το απόγευμα στη λίμνη Ζόντενματσε της Βρέμης, όταν μπήκε στο νερό σε απαγορευμένο σημείο και μάλιστα χωρίς να γνωρίζει κολύμπι. Φίλοι του προσπάθησαν χωρίς αποτέλεσμα να τον σώσουν, αλλά κινδύνεψαν και εκείνοι. Στο Ρέντενταλ της Βαυαρίας ένα βρέφος οκτώ μηνών σώθηκε οριακά από θερμοπληξία. Το βρέφος καθόταν στο ειδικό κάθισμα και έπαιζε με το κλειδί που του είχε δώσει πατέρας του ως παιχνίδι, όταν ενεργοποίησε το κεντρικό κλείδωμα. Καθώς δεν υπήρχε εφεδρικό κλειδί, πυροσβέστες εκλήθησαν να σπάσουν το παράθυρο και να απελευθερώσουν το βρέφος. Τις τελευταίες ημέρες οι αρχές και τα ΜΜΕ απευθύνουν συνεχώς εκκλήσεις για ιδιαίτερη προσοχή σχετικά με τον κίνδυνο να μείνουν στο αυτοκίνητο παιδιά, ηλικιωμένοι, αλλά και ζώα, τονίζοντας ότι στον χώρο του κλειστού οχήματος η εξωτερική θερμοκρασία πολλαπλασιάζεται, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο θερμοπληξίας.
Πτώση της θερμοκρασίας από αύριο με καταιγίδες και ανεμοστρόβιλους
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD) και σήμερα οι θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα κυμανθούν κοντά στους 40 βαθμούς. Χαρακτηριστικά, οι περισσότεροι μετεωρολογικοί σταθμοί της κατέγραψαν ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες το τελευταίο 24ωρο. Από αύριο αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, κατά τουλάχιστον 10 βαθμούς, ενώ η DWD προειδοποιεί για καταρρακτώδεις βροχές και ανεμοστρόβιλους, κυρίως στα βορειοδυτικά και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. «Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια ακραία κατάσταση. Κάτι σαν μια σιωπηλή φυσική καταστροφή. Όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Θα δούμε τελικά πόσοι άνθρωποι θα είναι θύματα του καύσωνα. Στη χώρα έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες κλήσεις έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο μετεωρολόγος Κάρστεν Μπραντ στην εφημερίδα BILD.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Deutsche Welle
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Deutsche Welle
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