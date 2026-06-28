Ios Masters 2026: Πρώτο χρυσό σε τουρνουά Masters για Καλιόζη, Καρύκα, δείτε βίντεο

Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης – Αντώνης Καρύκας/Δημήτρης Καλιόζης 0-2 (15-21, 18-21)Θοδωρής Παπαδημήτριου/Παναγιώτης Ιωαννίδης – Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης 2-0 (21-19, 21-18)Β’ ΟΜΙΛΟΣΔημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου – Ανέστης Δημητριάδης/Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης 2-0 (21-17, 21-18)Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας – Ανέστης Δημητριάδης/Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης 2-0 (21-12, 21-18)Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου – Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας 0-2 (17-21, 11-21)Γ’ ΟΜΙΛΟΣΚώστας Βένιος/Βαγγέλης Σιδέρης – Βαλεντίνο Σάλεμα/Ραμίρο Σάντσερ 1-2 (14-21, 21-15, 10-15)Σπύρος Καλούδης/Τριαντάφυλλος Ρεστέμης – Βαλεντίνο Σάλεμα/Ραμίρο Σάντσερ 1-2 (23-21, 18-21, 12-15)Κώστας Βένιος/Βαγγέλης Σιδέρης – Σπύρος Καλούδης/Τριαντάφυλλος Ρεστέμης 1-2 (21-12, 15-21, 13-15)Δ’ ΟΜΙΛΟΣΣταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου – Αμιέβα Μπαουτίστα/Ματσιέλ Μπουένκο 2-1 (21-12, 10-21, 19-17)Έντουαρντ Ράμος/Αντιόλ Κόλα – Αμιέβα Μπαουτίστα/Ματσιέλ Μπουένκο 2-1 (21-13, 13-21, 15-12)Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου – Έντουαρντ Ράμος/Αντιόλ Κόλα 2-0 (21-09, 21-15)ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑΠαναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας – Σπύρος Καλούδης/Τριαντάφυλλος Ρεστέμης 2-0 (21-00, 21-00)Βαλεντίνο Σάλεμα/Ραμίρο Σάντσερ – Έντουαρντ Ράμος/Αντιόλ Κόλα 2-0 (21-18, 21-16)Σταύρος Ντάλλας/ Δημήτρης Χατζηνικολάου – Θοδωρής Παπαδημήτριου/Παναγιώτης Ιωαννίδης 2-1 (22-24, 21-11, 15-12)Αντώνης Καρύκας/Δημήτρης Καλιόζης – Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου 2-1 (19-21, 21-12, 15-08)ΗΜΙΤΕΛΙΚΑΠαναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας – Βαλεντίνο Σάλεμα/Ραμίρο Σάντσερ 1-2(14-21, 21-15, 12-15)Σταύρος Ντάλλας/ Δημήτρης Χατζηνικολάου – Αντώνης Καρύκας/Δημήτρης Καλιόζης 0-2 (19-21, 21-23)ΤΕΛΙΚΟΣ16.45 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Βαλεντίνο Σάλεμα/Ραμίρο Σάντσερ – Αντώνης Καρύκας/Δημήτρης Καλιόζης 1-2 (21-16, 24-26, 10-15)Στην ιστορία πέρασε το δεύτερο τουρνουά Masters στην Ίο με τις κορυφαίες ομάδες της χώρας να συγκεντρώνονται στο νησί των Κυκλάδων, δίνοντας μάχες με τον αέρα και προσφέροντας θέαμα στο κοινό που βρέθηκε στην παραλία του Μυλοπότα.Η αυλαία έπεσε με τις απονομές στους νικητές και στις νικήτριες και με τις ειδικές βραβεύσεις στους ανθρώπους που συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης.Στις «χρυσές» Κωνσταντίνα Τσοπούλου και Μυρτώ Καλαμαρίδου την απονομή των μεταλλίων έκαναν ο Δήμαρχος Ιητών Γκίκας Γκίκας και ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Κυκλάδων Αντώνης Σολάρης.Τα αργυρά μετάλλια στις Ισπανίδες Παέζ, Αντρέου έδωσε ο Διοικητής του Αστυνομικού τμήματος Ίου Σίμος Βαγγέλης και η Υπολιμενάρχης Ανθυποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος Ίου Ζωγραφά Ζαραφίδου.Τα χρυσά μετάλλια στον Δημήτρη Καλιόζη και στον Αντώνη Καρύκα έδωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Luxurios Island Experience Βασιλική Πετρίδου, καθώς και τα ειδικά δώρα που ετοίμασε για τους νικητές και τις νικήτριες.Τα ασημένια μετάλλια στους Αργεντίνους Σάλεμα, Σάντσερ έδωσε η Έπαρχος Θήρας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Ιουλία Καραμολέγκου.Η Ε.Ο.ΠΕ. απένειμε τιμητική πλακέτα στην Βασιλική Πετρίδου για την συνδιοργάνωση του Ios Masters 2026. Την απονομή έκανε ο υπεύθυνος διαιτησίας Βασίλης Ράπτης.Η Ε.Ο.ΠΕ. απένειμε τιμητική πλακέτα στον Δήμαρχο Ίου Γκίκα Γκίκα για την συνδιοργάνωση του Ios Masters 2026. Την απονομή έκανε ο υπεύθυνος διαιτησίας Βασίλης Ράπτης.Τέλος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Κυκλάδων Αντώνης Σολάρης απένειμε εκ μέρους της Ομοσπονδίας τιμητική πλακέτα στην Έπαρχο Θήρας Ιουλία Καραμολέγκου για την συνδιοργάνωση του Ios Masters 2026.