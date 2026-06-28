Στα χνάρια του πατέρα του ο Θανάσης Σπανούλης: Αναδείχθηκε MVP στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων οδηγώντας τον Ολυμπιακό στον τίτλο, βίντεο
SPORTS
Θανάσης Σπανούλης Βασίλης Σπανούλης Ολυμπιακός ΕΟΚ ΔΕΚΑ

Στα χνάρια του πατέρα του ο Θανάσης Σπανούλης: Αναδείχθηκε MVP στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων οδηγώντας τον Ολυμπιακό στον τίτλο, βίντεο

Ο νεαρός γκαρντ στον τελικό σημείωσε 15 πόντους (5/10 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/4 βολές), ενώ μάζεψε οκτώ ριμπάουντ και μοίρασε δύο ασίστ

Στα χνάρια του πατέρα του ο Θανάσης Σπανούλης: Αναδείχθηκε MVP στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων οδηγώντας τον Ολυμπιακό στον τίτλο, βίντεο
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Το Πανελλήνιο Παίδων, που έλαβε χώρα στη Φλώρινα, ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/6), με τον Ολυμπιακό να νικάει τη ΔΕΚΑ και να κατακτά το πρωτάθλημα για πέμπτη φορά στην ιστορία του.

Ο Θανάσης Σπανούλης που αγωνίζεται στους ερυθρόλευκους πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια του τουρνουά, κερδίζοντας το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη.



Ο νεαρός γκαρντ είχε κατά μέσο όρο 17.6 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ στο final 8 οδηγώντας την ομάδα του στον τίτλο.

Στον τελικό σημείωσε 15 πόντους (5/10 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/4 βολές), ενώ μάζεψε οκτώ ριμπάουντ και μοίρασε δύο ασίστ. Μάλιστα στον ημιτελικό αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στον ημιτελικό κόντρα στο Περιστέρι με 19 πόντους (4/8 δίποντα,

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Αυτό ήταν πρωτιά για την οικογένεια Σπανούλη, καθώς για πρώτη φορά πατέρας και γιος αναδείχθηκαν MVP σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Σπανούλης είχε κατακτήσει το βραβείο το 2000 με τον Κεραυνό Λάρισας, ενώ πλέον τη σκυτάλη πήρε και ο γιος του, γράφοντας μαζί ιστορία.

53ο Πανελλήνιο Παίδων 2025-2026 Τελικός - ΔΕΚΑ ΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ / 28-06-2026, 15:30
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