Βενεζουέλα: Νεκρή στα συντρίμμια βρέθηκε η οικογένεια του πρώην παίκτη του Ατρομήτου Λούκας Τρέχο

Η ελπίδα για ένα θαύμα έσβησε το βράδυ του Σαββάτου, όταν επιβεβαιώθηκε ότι η σύζυγος και τα δυο παιδιά του ποδοσφαιριστή έχασαν τη ζωή τους κάτω από τα ερείπια που άφησαν πίσω τους οι φονικοί σεισμοί