Ο πόλεμος έφτασε στην... αυλή του Πούτιν: Για πρώτη φορά, παραδέχεται ελλείψεις στα καύσιμα μετά τα ουκρανικά πλήγματα, υπόσχεται μέτρα και αντίποινα

Συγκροτήθηκε ειδική ομάδα για τη διασφάλιση των προμηθειών

Η χερσόνησος της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε το 2014 στη Ρωσική Ομοσπονδία, τέθηκε την Παρασκευή σε "κατάσταση έκτακτης ανάγκης" εξαιτίας των πληγμάτων που το Κίεβο διεξάγει κατά κύματα, τα οποία ανάγκασαν τις αρχές να αναστείλουν την πώληση καυσίμων στους ιδιώτες και να επιβάλλουν διακοπές ρεύματος.Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι τα πλήγματα αυτά "σημαίνουν λιγότερους πόρους για τη ρωσική πολεμική μηχανή και ένα νέο βήμα προς την ειρήνη", σε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέροντας ότι διεξήχθησαν πλήγματα στα διυλιστήρια του Σλαβιάνσκ επί του Κουμπάν και στην περιφέρεια Γιαροσλάβλ, βορείως της Μόσχας.Ο Πούτιν, μιλώντας νωρίτερα σε συνάντηση ανώτερων αξιωματούχων με θέμα τον εφοδιασμό και τη διανομή καυσίμων, αναγνώρισε ότι τα προβλήματα εφοδιασμού με καύσιμα έχουν προκαλέσει ελλείψεις σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας και ότι μια ειδική ομάδα συστάθηκε ήδη και εργάζεται για να εξασφαλίσει την παροχή επαρκών ποσοτήτων σε ολόκληρη τη χώρα.Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία πρέπει να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των επιθέσεων ουκρανικών drones σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες συνδέονται με τις ελλείψεις. Ζήτησε τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση του εφοδιασμού του αγροτικού τομέα και ανέφερε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ.«Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα προβλήματα για τους οδηγούς και τις επιχειρήσεις παραμένουν», είπε ο Πούτιν στη συνεδρίαση, σύμφωνα με όσα δημοσίευσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. «Δυστυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν ουρές και στα βενζινάδικα. Πρέπει να μειώσουμε στο ελάχιστο τις επιπτώσεις των τρομοκρατικών επιθέσεων στους πολιτικούς στόχους και τις υποδομές μας», πρόσθεσε.Ο Πούτιν ανέφερε ότι χρησιμοποιούνται τα αποθέματα βενζίνης, τα οποία ανέρχονται πλέον σε 1,7 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, και ότι τα επίπεδα παραγωγής του Ιουλίου αναμένεται να ξεπεράσουν αυτά που καταγράφηκαν τον Ιούνιο.Είπε επίσης ότι εξετάζεται η επιβολή απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ, η οποία βρίσκεται υπό συζήτηση εδώ και αρκετό καιρό. «Εξετάζεται η ανάγκη να επιβληθεί πλήρης απαγόρευση στην εξαγωγή ντίζελ», δήλωσε στους συμμετέχοντες.Η ειδική ομάδα για τον εφοδιασμό με καύσιμα εργάζεται ασταμάτητα, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η κατάσταση απαιτεί «συστημικά μέτρα που να ανταποκρίνονται στην κλίμακα των τρεχουσών προκλήσεων» για την αύξηση της προσφοράς και τη διατήρηση των τιμών σε λογικό επίπεδο.