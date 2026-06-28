Το Μουντιάλ... τώρα αρχίζει: Προς ευρωπαϊκό ντέρμπι Γαλλία-Γερμανία στους «16», πιθανό Βραζιλία-Αργεντινή στα ημιτελικά, ο δρόμος ως τον τελικό
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Το Μουντιάλ... τώρα αρχίζει: Προς ευρωπαϊκό ντέρμπι Γαλλία-Γερμανία στους «16», πιθανό Βραζιλία-Αργεντινή στα ημιτελικά, ο δρόμος ως τον τελικό

Οι 12 όμιλοι ολοκληρώθηκαν στο πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο με 48 ομάδες και πλέον  ξεκινά η... πραγματική διοργάνωση, με τις διασταυρώσεις να βγάζουν σπουδαία ζευγάρια από νωρίς

Το Μουντιάλ... τώρα αρχίζει: Προς ευρωπαϊκό ντέρμπι Γαλλία-Γερμανία στους «16», πιθανό Βραζιλία-Αργεντινή στα ημιτελικά, ο δρόμος ως τον τελικό
Δημήτρης Τυχάλας, Αντώνης Πατσούρας
11 ΣΧΟΛΙΑ
Το... αδιάφορο κομμάτι στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου που φιλοξενείται στα γήπεδα της βορείου Αμερικής (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό) ολοκληρώθηκε, με κάποιους να εντυπωσιάζουν (κυρίως οι ΗΠΑ, η Αργεντινή και η Κολομβία και οι εκπλήξεις από την αφρικανική ήπειρο), κάποιους να παίζουν στο ρελαντί (Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία) και κάποιους να αποχαιρετούν πρόωρα απογοητεύοντας (Ουρουγουάη, Νότια Κορέα).

Ότι κι αν συνέβη όμως σ' αυτές τις 18 ημέρες ατελείωτης δράσης (από τις 11 Ιουνίου όταν και έγινε η σέντρα), δεν έχει καμία σημασία πλέον καθώς οι 32 ομάδες που απέμειναν στο τουρνουά μπαίνουν αμέσως στη φάση των νοκ άουτ και υπάρχει μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα για το μονοπάτι που οδηγεί στο Metlife Stadium της Νέας Υόρκης που θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός της 19ης Ιουλίου.

Οι δύο πλευρές του bracket δεν έχουν σε καμία περίπτωση την ίδια δυναμική.

Οι 10 από τις 13 ευρωπαϊκές ομάδες που συνεχίζουν (μόνο Σκωτία, Τσεχία, Τουρκία αποκλείστηκαν) να βρίσκονται από τη μία πλευρά και ανάμεσα σ' αυτές είναι τα δύο μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου Γαλλία και Ισπανία, έχοντας όμως μαζί τους και τις Γερμανία, Πορτογαλία, Κροατία, Ολλανδία!

Το Μουντιάλ... τώρα αρχίζει: Προς ευρωπαϊκό ντέρμπι Γαλλία-Γερμανία στους «16», πιθανό Βραζιλία-Αργεντινή στα ημιτελικά, ο δρόμος ως τον τελικό


Με τέτοιο... συνωστισμό είναι απολύτως λογικό να έχουμε νωρίς, νωρίς τα πρώτα ντέρμπι καθώς στους 32 έχουμε την αναμέτρηση Πορτογαλία - Κροατία, ένα από τα κλασικά ντέρμπι των τελευταίων δεκαετιών στη Γηραιά ήπειρο.

Ωστόσο σ' αυτήν την πλευρά από τη φάση των 16 και μετά γίνεται ο... κακός χαμός.

Ο νικητής του Πορτογαλία-Κροατία παίζει με την Ισπανία, ενώ εφόσον Γαλλία και Γερμανία αποκλείσουν Σουηδία και Παραγουάη αντίστοιχα θα κοντραριστούν μεταξύ τους με έπαθλο μια θέση στα προημιτελικά!

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Αντιθέτως στην άλλη πλευρά του bracket τα πράγματα είναι πολύ πιο ισορροπημένα ειδικά για την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή η οποία θεωρητικά το πρώτο της δύσκολο ματς θα το δώσει στους «8» (λογικά κόντρα στην Κολομβία».

Η Αγγλία, η μοναδική εκ των φαβορί από την Ευρώπη που βρέθηκε απ' αυτήν την πλευρά, αν δεν... καταρρεύσει συνήθως θα κληθεί στους 8 να παίξει με τη Βραζιλία (και ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει εκτός απροόπτου τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή - Κολομβία).

Αναλυτικά τα ζευγάρια των 32, οι ημερομηνίες και οι ώρες:
Γερμανία – Παραγουάη 29 Ιουνίου – 23:30
Γαλλία – Σουηδία 1 Ιουλίου – 00:00

Νότια Αφρική – Καναδάς 28 Ιουνίου – 22:00
Ολλανδία – Μαρόκο 30 Ιουνίου – 04:00

Πορτογαλία – Κροατία 3 Ιουλίου – 02:00
Ισπανία – Αυστρία 2 Ιουλίου – 22:00

ΗΠΑ – Βοσνία 2 Ιουλίου – 03:00
Βέλγιο – Σενεγάλη 1 Ιουλίου – 23:00

Βραζιλία – Ιαπωνία 29 Ιουνίου – 20:00
Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 30 Ιουνίου – 20:00

Μεξικό – Εκουαδόρ 1 Ιουλίου – 04:00
Αγγλία – Κονγκό 1 Ιουλίου – 19:00

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι 4 Ιουλίου – 01:00
Αυστραλία – Αίγυπτος 3 Ιουλίου – 21:00

Ελβετία – Αλγερία 3 Ιουλίου – 06:00
Κολομβία – Γκάνα 4 Ιουλίου – 04:30
Δημήτρης Τυχάλας, Αντώνης Πατσούρας
11 ΣΧΟΛΙΑ

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