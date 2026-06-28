Φουντώνει η μάχη για τον πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ 2026: Στην κορυφή με 6 γκολ ο Μέσι και ακολουθούν Χάαλαντ, Εμπαπέ, Ντεμπελέ και Βινίσιους με 4
SPORTS
Μουντιάλ 2026 Λιονέλ Μέσι Έρλινγκ Χάαλαντ Ουσμάν Ντεμπελέ Βινίσιους Τζούνιορ Κιλιάν Εμπαπέ

Φουντώνει η μάχη για τον πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ 2026: Στην κορυφή με 6 γκολ ο Μέσι και ακολουθούν Χάαλαντ, Εμπαπέ, Ντεμπελέ και Βινίσιους με 4

Μάχη γίνεται στην 3η θέση με 9 παίκτες να έχουν πετύχει από 3 γκολ

Φουντώνει η μάχη για τον πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ 2026: Στην κορυφή με 6 γκολ ο Μέσι και ακολουθούν Χάαλαντ, Εμπαπέ, Ντεμπελέ και Βινίσιους με 4
Αντώνης Πατσούρας
Συγκλονιστική αναμένεται η μάχη για τον πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ 2026.

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων στην κορυφή με 6 γκολ σε 3 παιχνίδια είναι ο Λιονέλ Μέσι ο οποίος δείχνει ικανός να πάρει και το «χρυσό παπούτσι» εάν η εθνική Αργεντινής φτάσει έως το τέλος. 

Αφού τελειώσαμε με τη φάση των ομίλων απομένουν άλλα πέντε παιχνίδια για τις δύο ομάδες που θα φτάσουν έως τον τελικό της 19ης Ιουλίου. 



Πίσω από τον Λιονέλ Μέσι με 4 γκολ είναι 4 παίκτες. Οι Γάλλοι Κιλιάν Εμπαπέ και Ουσμάν Ντεμπελέ, ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Βραζιλιάνος Βινίσιους Τζούνιορ. 


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Στην 3η θέση με 3 γκολ είναι 9 παίκτες:  Ούνταβ (Γερμανία), Μανζάμπι (Ελβετία), Σαρ (Σενεγάλη), Μπρόμπεϊ (Ολλανδία), Κούνια (Βραζιλία), Σαϊμπάρι (Μαρόκο), Ντέιβιντ (Καναδάς), Κέιν (Αγγλία), Βίσα (Κονγκό). 

Στο Μουντιάλ 2022 πρώτος σκόρερ με 8 γκολ ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ και 2ος ο Λιονέλ Μέσι με 7 ενώ το 2018 ο Χάρι Κέιν ήταν στην κορυφή με 6.
Αντώνης Πατσούρας

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