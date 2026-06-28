Εκτιμήσεις για τις βάσεις σε 247 σχολές, άνοδος στις Πολυτεχνικές, πού υπάρχει πτώση

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις δεν αποτελούν πρόβλεψη με απόλυτη βεβαιότητα. Ο καθοριστικός παράγοντας που θα κρίνει την τελική διαμόρφωση των βάσεων παραμένει άγνωστος μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας: οι επιλογές των ίδιων των υποψηφίων κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Οι αριθμοί που ακολουθούν αποτυπώνουν, συνεπώς, τη στατιστικά πιθανότερη εξέλιξη με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα και όχι το οριστικό αποτέλεσμα.