Στους Chicago Fire θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λεβαντόφσκι, γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο
SPORTS
Σικάγο Φάιρ Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι Μπαρτσελόνα

Στους Chicago Fire θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λεβαντόφσκι, γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Ο 37χρονος επιθετικός έμεινε ελεύθερος από τη Μπαρτσελόνα και ταξίδεψε προ ημερών στις ΗΠΑ μαζί με τον μάνατζέρ του, για να πάει να συναντήσει τον Λιονέλ Μέσι στο MLS

Στους Chicago Fire θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λεβαντόφσκι, γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο
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Με τη χαρακτηριστική του φράση «Here we go» ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε τον νέο σταθμό στην καριέρα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι!

Ο Πολωνός επιθετικός έδωσε τα χέρια με στους  Chicago Fire και θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν στο MLS.

Ο 37χρονος επιθετικός έμεινε ελεύθερος από τη Μπαρτσελόνα και ταξίδεψε προ ημερών στις ΗΠΑ μαζί με τον μάνατζέρ του, Πίνι Ζάχαβι.

Κατά την παρουσία του στο Σικάγο ο Λεβαντόφσκι συζήτησε με τον σύλλογο σχετικά με την πρόταση, ξεναγήθηκε στην πόλη και πήρε τη μεγάλη απόφαση.

Ο Πολωνός επιθετικός συμφώνησε να αγωνιστεί στη Σικάγο Φάιρ έπειτα από την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του συλλόγου και την πόλη προ δύο εβδομάδων», ανέφερε ο Ρομάνο και συμπλήρωσε:

«Ο Λεβαντόφσκι πρόκειται να υπογράψει στις αρχές της προσεχούς εβδομάδας, έτοιμος για ένα νέο κεφάλαιο στο MLS».

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