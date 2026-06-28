Στην ΑΕΚ και επίσημα ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ από στην Στρασμπούρ
SPORTS
Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ ΑΕΚ Στρασμπούρ

Στην ΑΕΚ και επίσημα ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ από στην Στρασμπούρ

Σημαντική ενίσχυση για την Ένωση στους ψηλούς με τον Νιγηριανό σέντερ να έχει έφεση στα ριμπάουντ και το παιχνίδι κοντά στο στεφάνι

Στην ΑΕΚ και επίσημα ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ από στην Στρασμπούρ
Η πρώτη μεγάλη κίνηση της ΑΕΚ για το φετινό καλοκαίρι ακούει στο όνομα Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ.

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ κινήθηκε συντονισμένα και κατάφερε να φτάσει σε deal με τον 25χρονο Νιγηριανό σέντερ, δυναμώνοντας σημαντικά στη φροντ λάιν, με έναν παίκτη που έχει το potential να παίξει σε υψηλό επίπεδο.

Αυτό είδαν στην Ένωση και κίνησαν της διαδικασίες για να τον κάνουν δικό τους.

Η ΑΕΚ κατάφερε να φτάσει σε οριστική συμφωνία με τον θηριώδη σέντερ και πλέον ανακοίνωσε την απόκτησή του για τα επόμενα δύο χρόνια, βάζοντας στη μηχανή της έναν παίκτη που μπορεί να παίξει σε υψηλή ένταση και να κάνει τη διαφορά με την παρουσία του.

Η μεταγραφή του Τζόζεφ ουσιαστικά ανοίγει τον... χορό για την Ένωση, η οποία πλέον ετοιμάζεται να πατήσει γκάζι και για τις υπόλοιπες υποθέσεις.

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη AEK BC (@aekbc)

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