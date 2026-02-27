Αδελφές Αλεξανδρή: Κλείνουν το... χρυσό κεφάλαιο της Αυστρίας και γυρίζουν στην Ελλάδα

Η αυστριακή ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή φεύγουν από τη χώρα μετά από περίπου έντεκα χρόνια και επιστρέφουν στην Ελλάδα - Η ανακοίνωση της ΕΟΕ