Μπαρτζώκας για το ματς με Ζάλγκιρις: Υπάρχει στεναχώρια για το Κύπελλο, αλλά η ζωή συνεχίζεται

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το Κάουνας, χωρίς Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να παραδέχεται ότι η ψυχολογία της ομάδας δεν είναι στην καλύτερη της κατάσταση μετά την απώλεια του Κυπέλλου, ωστόσο εμφανίστηκε σίγουρος για άμεση ανάκαμψη