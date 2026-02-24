Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
Μπαρτζώκας για το ματς με Ζάλγκιρις: Υπάρχει στεναχώρια για το Κύπελλο, αλλά η ζωή συνεχίζεται
Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το Κάουνας, χωρίς Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να παραδέχεται ότι η ψυχολογία της ομάδας δεν είναι στην καλύτερη της κατάσταση μετά την απώλεια του Κυπέλλου, ωστόσο εμφανίστηκε σίγουρος για άμεση ανάκαμψη
Η παρένθεση του Κυπέλλου έκλεισε, με τον Ολυμπιακό να μην τα καταφέρνει στον τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό και να μετρά απώλειες από τη μάχη του Ηρακλείου.
Η ερυθρόλευκη αποστολή αναχώρησε σήμερα για το Κάουνας όπου αύριο (25/2, 20:00) αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις χωρίς όμως τους Σάσα Βεζένκοβ, Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο πρώτος λόγω ενοχλήσεων στη μέσγ και ο δεύτερος λόγω του κατάγματος στον δεξιό του αντίχειρα.
Στον αντίποδα υπάρχει η επιστροφή του Κόρεϊ Τζόσεφ, με τον Καναδό να ξεπερνά την θλάση που τον ταλαιπωρούσε και να τίθεται στη διάθεση του προπονητή του.
Κατά την αναχώρηση της αποστολής ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στις απουσίες, στον ψυχολογικό παράγοντα, αλλά υπενθύμισε ότι η ομάδα του μέχρι στιγμής κάνει μια εξαιρετική σεζόν.
Αναλυτικά όσα δήλωσε
«Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερά μας, δεν παίξαμε καλά και χάσαμε το Κύπελλο, σίγουρα υπάρχει στενοχώρια και κατήφεια στην ομάδα μας αλλά η ζωή προχωράει και η επόμενη υποχρέωσή μας είναι πολύ άμεσα και πολύ απαιτητική.
Ως προς το πώς μας βρίσκει, μας βρίσκει και με απώλειες διότι ο Μιλουτίνοβ και ο Βεζένκοβ δεν είναι μαζί μας. Ο Βεζένκοβ δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημα στη μέση του, δεν είναι τόσο σοβαρό αλλά δεν είχε χρόνο για περισσότερη αποθεραπεία.
Ο Μιλουτίνοφ επειδή είχε κατάγμα στο χέρι του και λόγω ειδικών συνθηκών προσπάθησε να παίξει στον τελικό, δεν είναι καλά και χρειάζεται να μείνει για λίγες ημέρες έξω, οπότε αυτά είναι τα δεδομένα, αυτοί οι δύο είναι εκτός.
Καλό είναι που παίζουμε αμέσως μετά τον τελικό, είναι δύσκολη ομάδα η Ζάλγκιρις, ειδικά εντός έδρας. Εμείς έχουμε απώλειες αλλά πρέπει να είμαστε όσο καλύτεροι μπορούμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί.
Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό δεν παίξαμε καλά αλλά συνέβησαν πολλά πράγματα, ο Ντόρσεϊ έλειπε, είχαμε πρόβλημα με τους δύο ψηλούς, ανακατευτήκαμε. Εγώ νιώθω πως είμαστε σε καλή κατάσταση και αυτό είχε φανεί από όλα τα προηγούμενα παιχνίδια μας.
Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε αν η ομάδα μας είναι σε φόρμα. Δεν έχουμε κυκλώσει ματς, ό,τι καλύτερο είναι θα το κάνουμε, θα χτυπήσουμε όλα τα ματς, μας νοιάζει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
Δεν είναι σαν τα υπόλοιπα παιχνίδια τα ματς με τον Παναθηναϊκό, σε περίπτωση ήττας η επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη, σε περίπτωση νίκης η ψυχολογία είναι καλή για μεγαλύτερο διάστημα.
Τελειώνοντας το Κύπελλο, βλέπουμε πως στο πρωτάθλημα είμαστε πρώτοι και στην Euroleague δεύτεροι».
