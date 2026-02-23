Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Εθνική μπάσκετ: Ξεκίνησε η προετοιμασία για τα δύο ματς με το Μαυροβούνιο
Ξεκίνησε η προετοιμασία της «γαλανόλευκης» για το κρίσιμο διπλό ραντεβού των προκριματικών του Παγκοσμίου – Οι αναγκαστικές αλλαγές της τελευταίας στιγμής και οι δέκα παίκτες που πάτησαν παρκέ
Στη "Sunel Arena", όπου θα διεξαχθεί η εντός έδρας αναμέτρηση της ερχόμενης Παρασκευής (27/2, 19:00) για την 3η αγωνιστική, άρχισε σήμερα η προετοιμασία της εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών ενόψει των δύο παιχνιδιών με το Μαυροβούνιο, στο πλαίσιο του δεύτερου «παραθύρου» των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.
Υπενθυμίζεται ότι στη συνέχεια το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αναμετρηθεί εκ νέου με το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα (2/3, 20:00), στο πλαίσιο της 4ης «στροφής» για τον 2ο προκριματικό όμιλο. Η «γαλανόλευκη» είναι επικεφαλής στη βαθμολογία με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, ακολουθούν Πορτογαλία και Μαυροβούνιο με ρεκόρ 1-1, ενώ ουραγός είναι η Ρουμανία με δύο ήττες στις πρώτες δύο αγωνιστικές.
Η ανακοίνωση ΕΟΚ αναφέρει:
«Από τη Sunel Arena, έδρα του εντός έδρας αγώνα της ερχόμενης Παρασκευής (27/2, 19.00), άρχισε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τα δύο παιχνίδια με το Μαυροβούνιο, στο δεύτερο «παράθυρο» των προκριματικών του FIBA World Cup 2027.
Δέκα παίκτες έδωσαν το «παρών» και προπονήθηκαν υπό τις οδηγίες των Διαμαντή Παναγιωτόπουλου, Κώστα Χαραλαμπίδη και Κωνσταντίνου Ηλιάδη, με κάποιες αλλαγές προσώπων να υπάρχουν αναγκαστικά σε σχέση με την αρχική κλήση.
Οι Νάσος Μπαζίνας και Αλέξανδρος Νικολαΐδης έμειναν έξω λόγω προβλημάτων τραυματισμού που αντιμετωπίζουν και κλήθηκαν και ήταν παρόντες από σήμερα οι Νίκος Περσίδης, Νίκος Δίπλαρος και Νίκος Τουλιάτος.
Στη σημερινή προπόνηση συμμετείχαν ακόμα οι, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Χουγκάζ, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ και Νίκος Πλώτας».
