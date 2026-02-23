Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Η FIFA εξετάζει το «ένα λεπτό εκτός» για τους τραυματίες
Ριζικές αλλαγές από την IFAB για να σταματήσουν οι καθυστερήσεις – Αντίστροφη μέτρηση σε πλάγια και αλλαγές, έλεγχος της δεύτερης κίτρινης από το VAR
Σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου εξετάζει η FIFA, με βασική πρόταση την υποχρεωτική παραμονή εκτός αγωνιστικού χώρου για ένα λεπτό των ποδοσφαιριστών που δέχονται ιατρική φροντίδα λόγω τραυματισμού.
Η πρόταση αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στην ετήσια γενική συνέλευση της International Football Association Board (IFAB), στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας περιορισμού των καθυστερήσεων και βελτίωσης της ροής του παιχνιδιού. Σήμερα, οι κανονισμοί δεν ορίζουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παραμονής εκτός αγώνα για τραυματίες, με τα πρωταθλήματα να εφαρμόζουν διαφορετικές πρακτικές – όπως ο κανόνας των 30 δευτερολέπτων που ισχύει στην Premier League από τη σεζόν 2023-24.
Η FIFA έχει ήδη δοκιμάσει αυστηρότερα μέτρα, εφαρμόζοντας πιλοτικά διάστημα δύο λεπτών στο Arab Cup, με τον επικεφαλής διαιτησίας Πιερλουίτζι Κολίνα να υποστηρίζει ότι στόχος είναι η καταπολέμηση της σκόπιμης καθυστέρησης και η αύξηση του αγωνιστικού ρυθμού. Ωστόσο, οι αντιδράσεις των διοργανώσεων οδήγησαν σε συμβιβαστική πρόταση ενός λεπτού.
Παρά τη μετριοπαθή προσέγγιση, παραμένουν ανησυχίες για πιθανές αρνητικές συνέπειες. Ο φόβος των ομάδων είναι ότι η προσωρινή αποχώρηση τραυματία θα αυξήσει τον κίνδυνο να δεχθούν γκολ αγωνιζόμενες με αριθμητικό μειονέκτημα, ενώ εκφράζεται προβληματισμός για το ενδεχόμενο να τιμωρούνται και παίκτες με πραγματικούς τραυματισμούς.
Οι προτάσεις προβλέπουν ορισμένες εξαιρέσεις. Ο τραυματίας θα μπορεί να παραμείνει στο γήπεδο αν αντίπαλος τιμωρηθεί με κάρτα, ενώ δεν θα ισχύει ο κανόνας για τερματοφύλακες και εκτελεστές πέναλτι.
Παράλληλα, η IFAB εξετάζει και άλλες παρεμβάσεις για την επιτάχυνση του παιχνιδιού, όπως χρονικά όρια σε εκτελέσεις άουτ και ελεύθερων λακτισμάτων με αντίστοιχο countdown, αλλά και κανόνα που θα υποχρεώνει τους παίκτες που γίνονται αλλαγή να αποχωρούν εντός 10 δευτερολέπτων, διαφορετικά η ομάδα τους θα αγωνίζεται προσωρινά με δέκα παίκτες.
Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η επέκταση των ελέγχων VAR σε περιπτώσεις δεύτερης κίτρινης κάρτας που αποδεικνύεται λανθασμένη.
