Άρης: Τελειώνει ο Χιμένεθ από τον κιτρινόμαυρο πάγκο
SPORTS
Άρης Μανόλο Χιμένεθ Θόδωρος Καρυπίδης

Άρης: Τελειώνει ο Χιμένεθ από τον κιτρινόμαυρο πάγκο

Η ισοπαλία με την Κηφισιά που άφησε τον Άρη στο -8 από την 5η θέση οδηγεί τον Ισπανό στην πόρτα της εξόδου

Άρης: Τελειώνει ο Χιμένεθ από τον κιτρινόμαυρο πάγκο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Άρης έμεινε σ' ένα ακόμη ματς μακριά από τη νίκη, παραχωρώντας εντός έδρας ισοπαλία στην Κηφισιά, συνεχίζοντας να απογοητεύει με την εικόνα και τη βαθμολογική του συγκομιδή και ο Μανόλο Χιμένεθ ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τη Θεσσαλονίκη.

Ο Ισπανός τεχνικός ποτέ δεν μπόρεσε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας και το σημερινό αποτέλεσμα οδήγησε τον Θόδωρο Καρυπίδη (επιστρέφει αύριο από τις ΗΠΑ) στην απόφαση να τον απομακρύνει με τον ισχυρό άνδρα του Άρη να δίνει την εντολή στον τεχνικό διευθυντή Ρούμπεν Ρέγες να βρει τον αντικαταστάτη του.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης