Άρης: Τελειώνει ο Χιμένεθ από τον κιτρινόμαυρο πάγκο
Η ισοπαλία με την Κηφισιά που άφησε τον Άρη στο -8 από την 5η θέση οδηγεί τον Ισπανό στην πόρτα της εξόδου
Ο Άρης έμεινε σ' ένα ακόμη ματς μακριά από τη νίκη, παραχωρώντας εντός έδρας ισοπαλία στην Κηφισιά, συνεχίζοντας να απογοητεύει με την εικόνα και τη βαθμολογική του συγκομιδή και ο Μανόλο Χιμένεθ ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τη Θεσσαλονίκη.
Ο Ισπανός τεχνικός ποτέ δεν μπόρεσε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας και το σημερινό αποτέλεσμα οδήγησε τον Θόδωρο Καρυπίδη (επιστρέφει αύριο από τις ΗΠΑ) στην απόφαση να τον απομακρύνει με τον ισχυρό άνδρα του Άρη να δίνει την εντολή στον τεχνικό διευθυντή Ρούμπεν Ρέγες να βρει τον αντικαταστάτη του.
