Επέστρεψε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ο Άγγελος Χαριστέας: Τιμήθηκε από την ομάδα του Άρη, φωτογραφίες
Ο Άγγελος Χαριστέας υπήρξε ποδοσφαιριστής της ομάδας της Θεσσαλονίκης από το 1997 ως το 2002, ενώ το 2020 και για λίγους μήνες είχε αναλάβει τεχνικός διευθυντής
Ο Άρης φιλοξενεί την Κηφισιά για τη Super League 1 και υποδέχθηκε πίσω στο σπίτι του έναν παλιό αγαπημένο γνώριμο, τον Άγγελο Χαριστέα, ο οποίος δουλεύει στην ομάδα των βορείων προαστείων ως τεχνικός διευθυντής.
Ο Χαριστέας βραβεύτηκε από την ΠΑΕ Άρης δίνοντάς του μία φανέλα με το όνομά του, ενώ αποθεώθηκε από τον κόσμο που βρίσκεται στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Ο «ήρωας» της Εθνικής στο Euro 2004 υπήρξε ποδοσφαιριστής της ομάδας της Θεσσαλονίκης από το 1997 ως το 2002, ενώ το 2020 και για λίγους μήνες είχε αναλάβει τεχνικός διευθυντής.
