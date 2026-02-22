Οι... πιπεράτες αποκαλύψεις της Ντιλέτα Λεότα: «Μου βάζω άριστα 10 στο κρεβάτι, είμαι ηφαίστειο σαν την Αίτνα»
«Είμαι άνθρωπος της φαντασίας, κάθε μέρα θέλω κάτι διαφορετικό» αποκάλυψε για το πώς... κρατάει την φλόγα ζωντανή
Η Ντιλέτα Λεότα είναι από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα στην αθλητική δημοσιογραφία. Αποτελεί μία από τις πιο σέξι αθλητικές ρεπόρτερ και φυσικά είναι παντρεμένη με τον τερματοφύλακα Λορίς Κάριους.
Πρόσφατα φιλοξενήθηκε στο επιτυχημένο podcast της Βικτόρια Καμπέλιο και αποκάλυψε... σκανδαλιστικές λεπτομέρειες για την σεξουαλική της ζωή, τις προτιμήσεις της, την αγαπημένη της στάση και τη σχέση της με τον Γερμανό τερματοφύλακα.
Αρχικά ρωτήθηκε για την σεξουαλική ζωή: «Στο κρεβάτι μου βάζω 10', είμαι ηφαίστειο, σαν της Σικελίας, της Αίτνα. Ακούγομαι πολύ εγωκεντρική, αλλά και ο Λορίς είναι ένας άντρας πολύ πληθωρικός, ταιριάζουμε απόλυτα».
Όσον αφορά στην αγαπημένη της στάση αποκαλύπτει ότι: «Είμαι άνθρωπος της φαντασίας, κάθε μέρα θέλω και κάτι διαφορετικό, δεν μένω στα ίδια».
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Ιταλίδα έθιξε ένα από τα θέματα που την αφορούν περισσότερο, την προκατάληψη γύρω από την εμφάνιση.
Η παρουσιάστρια εξηγεί ότι συχνά νιώθει το βάρος να κρίνεται με βάση την ομορφιά της και όχι τις δεξιότητές της.
«Το να την υποτιμούν» εξηγεί, είναι ένα από τα πράγματα που φοβάται περισσότερο.
Εξηγεί ότι δεν μπορεί να καταλάβει γιατί κάποιοι δεν δέχονται ότι είναι καλή επαγγελματίας και όμορφη.
«Η παραδοχή ότι μια γυναίκα που είναι όμορφη δεν είναι ικανή να κάνει πράγματα είναι λίγο ενοχλητική».
Σήμερα, ωστόσο, η στάση της έχει αλλάξει. Ενώ στο παρελθόν υπέφερε από αυτές τις κρίσεις, τώρα δηλώνει ότι θέλει να τις αφήσει πίσω της, σχεδόν χρησιμοποιώντας τες ως ερέθισμα για να αποδείξει το αντίθετο.
«Δεν θα ήθελα, λόγω της εμφάνισής μου να μπαίνω κατευθείαν σε ένα κουτί» είπε, ολοκληρώνοντας η Ντιλέτα.
