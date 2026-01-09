Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Η Ντιλέτα Λεότα παίζει τώρα και σε σήριαλ: Στροφή στην καριέρα για την Ιταλίδα αθλητικογράφο
Η Ντιλέτα Λεότα παίζει τώρα και σε σήριαλ: Στροφή στην καριέρα για την Ιταλίδα αθλητικογράφο
Η Ιταλίδα καλλονή έκανε την εμφάνισή της στην τηλεοπτική σειρά «Don Matteο» και μας έδειξε τις υποκριτικές της ικανότητες, με το κοινό να μην... τρελαίνεται με την ηθοποιία της
Η Ντιλέτα Λεότα είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της ιταλικής τηλεόρασης, καθώς εδώ και πολλά χρόνια είναι το πρόσωπο του DAZN, παρουσιάζοντας εκπομπές pre-game πριν από τους αγώνες της Serie A.
Η Ιταλίδα καλλονή αποφάσισε να το πάει ένα βήμα παραπάνω, δοκιμάζοντας τις υποκριτικές της ικανότητες στην τηλεοπτική σειρά «Don Matteo».
Η σειρά παίζεται από το 2000 στο κανάλι RAI1 και είναι από τις δημοφιλέστερες στην ιταλική τηλεόραση. Στην 15η σεζόν που έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, έκανε guest εμφάνιση η Ιταλίδα δημοσιογράφος.
Στο πρώτο επεισόδιο της σεζόν η Ντιλέτα παίζει τον ρόλο της... αντροχωρίστρας, αφού μπαίνει στη σειρά για να δημιουργήσει ένα ερωτικό τρίγωνο ανάμεσα σε εκείνη και το πρωταγωνιστικό ζευγάρι, το οποίο έχει αγαπήσει το κοινό εδώ και πολλές σεζόν.
Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί τηλεθεατές, κατέκριναν την επιλογή αυτή και ως αλλαγή της πλοκής αλλά και λόγω της υποκριτικής ικανότητας της Λεότα, για την οποία πολλοί παραπονέθηκαν.
Παρόλα αυτά, το επεισόδιο... έσκισε στην τηλεθέαση με περίπου 4 εκατομμύρια τηλεθεατές να το παρακολουθούν, γεγονός που σίγουρα οι δημιουργοί το χρωστάνε και στην «εκρητική» Ντιλέτα.
Η Ιταλίδα καλλονή αποφάσισε να το πάει ένα βήμα παραπάνω, δοκιμάζοντας τις υποκριτικές της ικανότητες στην τηλεοπτική σειρά «Don Matteo».
Η σειρά παίζεται από το 2000 στο κανάλι RAI1 και είναι από τις δημοφιλέστερες στην ιταλική τηλεόραση. Στην 15η σεζόν που έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, έκανε guest εμφάνιση η Ιταλίδα δημοσιογράφος.
Στο πρώτο επεισόδιο της σεζόν η Ντιλέτα παίζει τον ρόλο της... αντροχωρίστρας, αφού μπαίνει στη σειρά για να δημιουργήσει ένα ερωτικό τρίγωνο ανάμεσα σε εκείνη και το πρωταγωνιστικό ζευγάρι, το οποίο έχει αγαπήσει το κοινό εδώ και πολλές σεζόν.
Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί τηλεθεατές, κατέκριναν την επιλογή αυτή και ως αλλαγή της πλοκής αλλά και λόγω της υποκριτικής ικανότητας της Λεότα, για την οποία πολλοί παραπονέθηκαν.
Παρόλα αυτά, το επεισόδιο... έσκισε στην τηλεθέαση με περίπου 4 εκατομμύρια τηλεθεατές να το παρακολουθούν, γεγονός που σίγουρα οι δημιουργοί το χρωστάνε και στην «εκρητική» Ντιλέτα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα