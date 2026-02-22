Το... έκαψε στη Βίσση η Σελέν Ερντέμ, φωτογραφία
Το... έκαψε στη Βίσση η Σελέν Ερντέμ, φωτογραφία

Η Τουρκάλα προπονήτρια του Παναθηναϊκού διασκέδασε στο κέντρο που εμφανίζεται η Άννα Βίσση το βράδυ της Παρασκευής

Το... έκαψε στη Βίσση η Σελέν Ερντέμ, φωτογραφία
Η Σελέν Ερντέμ ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία από το μπάσκετ Γυναικών του Παναθηναϊκού, συνοδευόμενη από ένα τραγούδι της Άννας Βίσση.

Μάλιστα, η Ελληνίδα τραγουδίστρια έκανε repost το story της Τουρκάλας προπονήτριας, δείχνοντας, ακόμα μία φορά, την αγάπη της για το τριφύλλι, με την ίδια να γράφει χαρακτηριστικά: «Τις αγαπώ». 

Η Τουρκάλα προπονήτρια διασκέδασε το βράδυ της Παρασκευής στη Βίσση και έδειξε ξανά την αγάπη της.

Το... έκαψε στη Βίσση η Σελέν Ερντέμ, φωτογραφία
